الرئيس السيسي: مشروع محطة الضبعة النووية يمثل قمة التعاون بين مصر وروسيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل قمة التعاون بين مصر وروسيا.



وقال الرئيس السيسي في كلمته في جلسة مباحثات مع نظيره الروسي، :" نتطلع لدعم الرئيس بوتين للانتهاء من مشروع الضبعة وفق الجدول الزمني المتفق عليه".

وأضاف الرئيس السيسي:" نحرص على توطيد الشراكة الاستراتيجية مع روسيا ونؤكد أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وقضية الحبوب لما لها أهمية كبيرة في بلادنا".

ووجه الرئيس السيسي حديثه لبوتين، قائلا:" نثمن جهودكم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية".

وقال الرئيس السيسي: “نعمل على تعزيز التعاون مع روسيا في المجالات التجارية والاقتصادية”.