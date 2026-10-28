الفنانة نيرة عارف: كنت بزعل لما حد يقولي سيبي الغناء تعالي مثلي

كشفت الفنانة نيرة عارف عن كواليس بداياتها الفنية، موضحة أنها بدأت تجاربها في مجال الغناء، وكانت تشعر بالضيق عندما يطلب منها أحد خوض تجربة التمثيل، لاعتقادها أن الغناء يعتمد على الموهبة الفطرية بدرجة أكبر من الاجتهاد والتدريب.

نيرة عارف تكشف كواليس انتقالها من الغناء إلى التمثيل

وقالت نيرة عارف، خلال لقاء على قناة «صدى البلد»، إنها كانت ترى أن التمثيل يمكن اكتسابه وتطويره من خلال التعلم والتدريب، بينما يرتبط الغناء بامتلاك موهبة صوتية، معتبرة أن من لا يمتلك صوتًا جيدًا لن يستطيع اكتساب هذه الموهبة بالطريقة نفسها.

وأضافت أن المخرج خيري بشارة طلب منها التمثيل عندما كانت صغيرة، لكنها رفضت الفكرة تمامًا، وقالت له إنها لن تعمل في التمثيل، قبل أن تجمعهما تجربة فنية لاحقًا من خلال مسلسل «لعنة كارما».

وأوضحت الفنانة أن خيري بشارة استعاد موقفها القديم معها خلال العمل، مازحًا إياها بقوله: «مش كنتِ رافضة وإنتِ صغيرة؟ أدي جبتك مخصوص».