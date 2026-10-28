بفستان جرئ.. ياسمين عز تحصد جائزة أفضل مذيعة لعام 2026

شاركت الإعلامية ياسمين عز ، مجموعه من صورها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

تفاصيل إطلالة ياسمين عز..

لفتت الإعلامية ياسمين عز ، الأنظار بإطلالة أنيقة باللون الأسود، تزامنًا مع تصدرها المشهد بعد الإعلان عن حصدها جائزة أفضل مذيعة لعام 2026، لتجمع بين النجاح المهني والحضور اللافت.

واختارت ياسمين فستانًا أسود طويلًا بتصميم أنثوي، جاء مكشوف الكتفين مع قصة تحدد الخصر وتبرز القوام، فيما أضفت خامة الفستان اللامعة لمسة من الفخامة على إطلالتها.

واعتمدت الإعلامية تسريحة شعر طويلة منسدلة بتموجات واسعة، مع مكياج بألوان هادئة أبرز ملامح وجهها، واكتفت بمجوهرات رقيقة حول الرقبة وفي اليد، لتكتمل أناقتها بأسلوب يجمع بين البساطة والجاذبية.

وتفاعل متابعوها مع الصور، مشيدين باختيارها للفستان الأسود الذي منحها إطلالة كلاسيكية راقية، خاصة مع التصميم الذي يجمع بين الأنوثة والفخامة.