بوتين: التبادل التجاري بين مصر وروسيا يتجاوز 10 مليارات دولار.. واحتفالية كبرى بالوحدة النووية الثانية في الضبعة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هناك فرصًا واسعة لتعزيز العلاقات بين مصر وروسيا، مشددًا على أن التعاون بين البلدين يقوم على أساس المصالح والمنافع المشتركة، ويشهد تطورًا ملحوظًا بوتيرة متسارعة.

وقال بوتين، خلال كلمته التي ألقاها خلال لقائه بالرئيس السيسي، أن العلاقات المصرية الروسية تتمتع بالاستقرار، رغم التوترات التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى تعدد مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف الرئيس الروسي أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا تجاوز 10 مليارات دولار، في مؤشر على تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

الوحدة النووية

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الطاقة، أشار بوتين إلى مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، مؤكدًا تنظيم احتفالية كبرى بمناسبة الوحدة النووية الثانية بالمحطة.