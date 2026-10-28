راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى أجواء رومانسية

احتفل الفنان اللبناني راغب علامة بعيد ميلاد زوجته جيهان، في أجواء عائلية رومانسية، وسط تفاعل واسع من محبي النجم اللبناني، الذين حرصوا على تهنئتهما والتعبير عن إعجابهم بعلاقتهما التي استمرت لسنوات طويلة.

ونشر راغب علامة مجموعة من الصور التي جمعته بزوجته، مستعيدًا ذكرياتهما على مدار سنوات الزواج، ووجّه إليها رسالة رومانسية عبّر فيها عن اعتزازه بحياتهما المشتركة وبالأسرة التي بنياها معًا، مؤكدًا أن عائلتهما تظل من أعظم النعم في حياته.

تفاصيل إطلالة زوجة راغب علامة..

وظهرت جيهان زوجة راغب علامة ،بإطلالة انيقة وملفتو مرتدية فستانا حمالات به بعض النقوشات مكشوف الظهر .

أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجًا هادئا ليبرز جمالها، واللون النود في الشفاه.