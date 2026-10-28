قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معسكر نتنياهو يتقدم على تحالف آيزنكوت في الانتخابات الإسرائيلية بـ 53 مقعدا مقابل 48
وسط تقدم لنتنياهو.. زعيم اليسار الإسرائيلي: يجب العمل مع الأحزاب العربية
«سكن لكل المصريين 9».. الإسكان تمد فترة التقديم على وحدات الإيجار حتى هذا الموعد
وزيرا خارجية مصر وتركيا يتفقان على مواصلة جهود تجنيب المنطقة المزيد من الأزمات
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء
مواجهات عربية قوية للزمالك وبيراميدز.. قرعة دوري أبطال أفريقيا بالكامل
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام
وزير المالية: أولويات لبرنامج التحول الاقتصادي يستند على دعم التصدير والقطاعات الانتاجية
الزمالك بالمجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا مع يانج أفريكانز والأفريقي
مجلس جامعة الأزهر يشيد بمنتدى مصر.. ويثمن مبادرة الإمام الطيب بتشكيل لجنة وساطة لإنهاء الحروب في المنطقة
الحكومة تنظر تعويض القاطنين للمباني المتعارضة مع استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري
الحكومة: تخصيص منهج دراسي لتناول مخاطر الممارسات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

افتتاح وحدات السموم الإكلينيكية والسكتة الدماغية والحروق بمجمع الأقصر الدولي

بحضور محافظ الأقصر.. افتتاح وحدات السموم الإكلينيكية والسكتة الدماغية والحروق بمجمع الأقصر الدولي
بحضور محافظ الأقصر.. افتتاح وحدات السموم الإكلينيكية والسكتة الدماغية والحروق بمجمع الأقصر الدولي
شمس يونس

شهد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، افتتاح وحدات السموم الإكلينيكية والسكتة الدماغية والحروق بمجمع الأقصر الدولي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، باستثمارات تتجاوز 11 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور احمد صبري الملاح مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة والسكان بالأقصر،  والدكتور محمد حسني نائب مدير فرع هيئة الرعاية بالأقصر، والدكتورة سيلفيا نادر  عضو مجلس النواب .

وتُمثل الوحدات الجديدة إضافة مهمة للمنظومة الصحية بمحافظة الأقصر، حيث تستهدف تعزيز سرعة الاستجابة للحالات التي تتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا، خاصة حالات التسمم والسكتات الدماغية والحروق، التي يتوقف نجاح التعامل معها بدرجة كبيرة على سرعة التشخيص وبدء العلاج المناسب.

وتوفر وحدة السموم الإكلينيكية خدمات التقييم الطبي السريع لحالات التسمم المختلفة، وتحديد درجة الخطورة ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة، إلى جانب تقديم الاستشارات الطبية المتخصصة لدعم الفرق الطبية بأقسام الطوارئ والمنشآت الصحية المحوِّلة للمرضى، وتضم الوحدة 4 أسرة عناية، و4 أجهزة لمراقبة العلامات الحيوية، و4 أجهزة تنفس صناعي، و4 أجهزة لقياس نسبة الأكسجين بالدم، بالإضافة إلى جهاز للصدمات الكهربائية، وعربة طوارئ، ووسائل لنقل المرضى، والمستلزمات الطبية اللازمة. كما يدعم العمل بالوحدة فريق طبي متخصص يضم استشاريًا للسموم الإكلينيكية و3 أخصائيين، بما يعزز كفاءة التعامل مع الحالات وتحديد مستوى الرعاية المناسب لكل مريض.

وفيما يتعلق بوحدة السكتة الدماغية، فقد جرى تجهيزها لتوفير مسار علاجي عاجل يبدأ فور الاشتباه في الإصابة، من خلال استدعاء الفريق الطبي المختص وإجراء التقييم والفحوصات والتحاليل اللازمة، إلى جانب الأشعة المقطعية على المخ لتحديد نوع السكتة ومدى ملاءمة الحالة للتدخل العلاجي السريع.

كما تتيح الوحدة تقييم الحالات المؤهلة للحصول على العلاج المذيب للجلطات وفقًا للمعايير الطبية المعتمدة والنافذة الزمنية المناسبة، مع متابعة استجابة المرضى للعلاج وإعادة تقييم حالتهم لتحديد مستوى الرعاية اللازم لاستكمال العلاج، بما يسهم في تقليل احتمالات تلف أنسجة المخ والحد من المضاعفات والإعاقات المحتملة.

وتستهدف وحدة الحروق رفع قدرة المجمع على استقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وفقًا لدرجة الحروق ومساحتها والحالة الصحية العامة للمريض، بما يدعم سرعة التقييم والتدخل الطبي ويحد من مخاطر المضاعفات.

وتضم الوحدة غرفة عمليات مجهزة، وجهاز تخدير، وجهاز كي جراحي، وكشاف عمليات، وغرفًا للإفاقة ورعاية المرضى، إلى جانب أسرة عناية وأجهزة لمراقبة العلامات الحيوية وأجهزة تنفس صناعي، وغرفة للعزل وأخرى للغيارات والعلاج، فضلًا عن عيادة للمتابعة والغيارات وغرفة لفرز الحالات. كما تشمل التجهيزات أجهزة للصدمات الكهربائية وقياس نسبة الأكسجين بالدم، وعربات طوارئ وكراسي متحركة لنقل المرضى.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، أن افتتاح الوحدات الجديدة يأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المتخصصة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية التوسع في تجهيز المنشآت الصحية بأحدث الإمكانات الطبية، بما يسهم في سرعة التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة، وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى داخل المحافظة، والحد من الحاجة إلى انتقالهم لتلقي العلاج خارجها، بما يخفف الأعباء عن المرضى وذويهم ويعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة لأبناء الأقصر.

ومن المتوقع أن يسهم تشغيل هذه الوحدات في توسيع نطاق إتاحة الخدمات الطبية المتقدمة لأبناء محافظة الأقصر، والحد من الحاجة إلى تحويل الحالات إلى منشآت صحية خارج المحافظة، بما يخفف أعباء الانتقال عن المرضى وذويهم، ويرتقي بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

الأقصر اخبار الأقصر محافظ الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن والبيض

رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

سموتريتش يرفض احتفالات المعارضة.. ويتعهّد بزيادة المستوطنات اليهودية في غزة

دونالد ترامب

وول ستريت: أمريكا تبلغ دول الخليج عزمها شن هجوم سريع ومُكثف ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي

أسعار العملات العربية في مصر

أسعار العملات العربية اليوم .. كم يُسجّل الريال السعودي والدرهم الإماراتي؟

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان مخاطر الألعاب الإلكترونية

أمين البحوث الإسلامية ومحافظ السويس يبحثان سُبُل تعزيز التعاون المشترك في نشر الوعي

أمين البحوث الإسلامية ومحافظ السويس يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في نشر الوعي

الصدقة

الأزهر للفتوى: الصدقة عن الميت جائزة ويصل ثوابها إليه

بالصور

بشرتك بتشد بعد غسل الوجه.. علامات تكشف عن طريقة تنظيف غير مناسبة

غسل الوجه
غسل الوجه
غسل الوجه

ماذا يحدث لو تركتِ الملابس المبللة داخل الغسالة لساعات؟

ماذا يحدث الغسالة عند ترك الغسيل مبلول فيها
ماذا يحدث الغسالة عند ترك الغسيل مبلول فيها
ماذا يحدث الغسالة عند ترك الغسيل مبلول فيها

وزير الري: استثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه لحماية الشواطئ المصرية

وزير الري
وزير الري
وزير الري

بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ .. أسباب التفكير الكارثي

بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي
بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي
بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي

فيديو

وزير الدفاع ووزير الداخلية

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد