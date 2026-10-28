شهد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، افتتاح وحدات السموم الإكلينيكية والسكتة الدماغية والحروق بمجمع الأقصر الدولي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، باستثمارات تتجاوز 11 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور احمد صبري الملاح مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة والسكان بالأقصر، والدكتور محمد حسني نائب مدير فرع هيئة الرعاية بالأقصر، والدكتورة سيلفيا نادر عضو مجلس النواب .

وتُمثل الوحدات الجديدة إضافة مهمة للمنظومة الصحية بمحافظة الأقصر، حيث تستهدف تعزيز سرعة الاستجابة للحالات التي تتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا، خاصة حالات التسمم والسكتات الدماغية والحروق، التي يتوقف نجاح التعامل معها بدرجة كبيرة على سرعة التشخيص وبدء العلاج المناسب.

وتوفر وحدة السموم الإكلينيكية خدمات التقييم الطبي السريع لحالات التسمم المختلفة، وتحديد درجة الخطورة ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة، إلى جانب تقديم الاستشارات الطبية المتخصصة لدعم الفرق الطبية بأقسام الطوارئ والمنشآت الصحية المحوِّلة للمرضى، وتضم الوحدة 4 أسرة عناية، و4 أجهزة لمراقبة العلامات الحيوية، و4 أجهزة تنفس صناعي، و4 أجهزة لقياس نسبة الأكسجين بالدم، بالإضافة إلى جهاز للصدمات الكهربائية، وعربة طوارئ، ووسائل لنقل المرضى، والمستلزمات الطبية اللازمة. كما يدعم العمل بالوحدة فريق طبي متخصص يضم استشاريًا للسموم الإكلينيكية و3 أخصائيين، بما يعزز كفاءة التعامل مع الحالات وتحديد مستوى الرعاية المناسب لكل مريض.

وفيما يتعلق بوحدة السكتة الدماغية، فقد جرى تجهيزها لتوفير مسار علاجي عاجل يبدأ فور الاشتباه في الإصابة، من خلال استدعاء الفريق الطبي المختص وإجراء التقييم والفحوصات والتحاليل اللازمة، إلى جانب الأشعة المقطعية على المخ لتحديد نوع السكتة ومدى ملاءمة الحالة للتدخل العلاجي السريع.

كما تتيح الوحدة تقييم الحالات المؤهلة للحصول على العلاج المذيب للجلطات وفقًا للمعايير الطبية المعتمدة والنافذة الزمنية المناسبة، مع متابعة استجابة المرضى للعلاج وإعادة تقييم حالتهم لتحديد مستوى الرعاية اللازم لاستكمال العلاج، بما يسهم في تقليل احتمالات تلف أنسجة المخ والحد من المضاعفات والإعاقات المحتملة.

وتستهدف وحدة الحروق رفع قدرة المجمع على استقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وفقًا لدرجة الحروق ومساحتها والحالة الصحية العامة للمريض، بما يدعم سرعة التقييم والتدخل الطبي ويحد من مخاطر المضاعفات.

وتضم الوحدة غرفة عمليات مجهزة، وجهاز تخدير، وجهاز كي جراحي، وكشاف عمليات، وغرفًا للإفاقة ورعاية المرضى، إلى جانب أسرة عناية وأجهزة لمراقبة العلامات الحيوية وأجهزة تنفس صناعي، وغرفة للعزل وأخرى للغيارات والعلاج، فضلًا عن عيادة للمتابعة والغيارات وغرفة لفرز الحالات. كما تشمل التجهيزات أجهزة للصدمات الكهربائية وقياس نسبة الأكسجين بالدم، وعربات طوارئ وكراسي متحركة لنقل المرضى.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، أن افتتاح الوحدات الجديدة يأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المتخصصة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية التوسع في تجهيز المنشآت الصحية بأحدث الإمكانات الطبية، بما يسهم في سرعة التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة، وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى داخل المحافظة، والحد من الحاجة إلى انتقالهم لتلقي العلاج خارجها، بما يخفف الأعباء عن المرضى وذويهم ويعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة لأبناء الأقصر.

ومن المتوقع أن يسهم تشغيل هذه الوحدات في توسيع نطاق إتاحة الخدمات الطبية المتقدمة لأبناء محافظة الأقصر، والحد من الحاجة إلى تحويل الحالات إلى منشآت صحية خارج المحافظة، بما يخفف أعباء الانتقال عن المرضى وذويهم، ويرتقي بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.