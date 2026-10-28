قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشارقة تغلق شواطئها مؤقتًا تحسبًا لوصول تلوث نفطي من ناقلة بحرية
محافظ الأقصر يناقش مع فريق «الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية» تعزيز الاستثمار
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب شرق اليابان دون تحذير من تسونامي
استهدفت ​10 أفراد وكيانًا واحدًا.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بكوريا الشمالية
تغريم برشلونة 602 يورو بسبب مفاوضاته مع ألفاريز
الولايات المتحدة ترحب بانضمام فيتنام إلى اتفاقات "أرتميس" لاستكشاف الفضاء
حركة تغييرات جديدة في مطروح.. تكليف 4 رؤساء لمراكز ومدن سيوة وبراني والسلوم والنجيلة
باريس للدراسات الأمنية: مؤشرات نتائج الانتخابات الإسرائيلية تصيب الشعب الفلسطيني بالإحباط
شبورة وأمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة وتطورات درجات الحرارة
تحذير إيراني سعودي تركي باكستاني من مخططات إسرائيل.. ماذا دار في قمة طهران الأمنية؟
تذبذب.. ماذا حدث في أسعار الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه؟
مجموعات نارية للأهلي والزمالك وبيراميدز في البطولات الأفريقية.. تعرف على المنافسين ومواعيد المباريات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية: أزمة الطاقة الجديدة تفرض تعزيز قدرات التكرير وخفض أسعار الوقود

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
أ ش أ

أفاد المفوض الأوروبي للطاقة والإسكان في المفوضية الأوروبية دان يورجنسن أن أوروبا تواجه أزمة طاقة جديدة بفعل الاضطرابات الجيوسياسية، مع ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية عالميًا.

وأوضح يورجنسن - في تصريحات صحفية أوردتها المفوضية - أن فواتير الوقود في الاتحاد الأوروبي تشهد ارتفاعًا حادًا، ما يفرض أعباءً على الشركات والأسر، مشيرًا إلى أن الأسواق أظهرت، رغم صعوبة الأوضاع، قدرة ملحوظة على الصمود خلال الأشهر الماضية.

وأضاف أن مصافي التكرير أدت دورًا محوريًا في ضمان أمن الإمدادات من خلال إنتاج أنواع الوقود التي يحتاج إليها السوق، بما في ذلك وقود الطائرات.

وفي السياق، توقع أن يظل سوق الديزل العالمي شحيح الإمدادات حتى عام 2027، ما سيبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة، وفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وشدد يورجنسن على ضرورة ضمان إمدادات موثوقة من الطاقة للمواطنين والشركات وقطاع الدفاع، مع الحفاظ على القدرة على تحمل تكلفتها، موضحًا أن المفوضية الأوروبية قررت إطلاق حوار مع مصافي التكرير الأوروبية لمواجهة التحديات الراهنة.

وأوضح المفوض أن نحو ربع مصافي التكرير في الاتحاد الأوروبي أُغلقت خلال العقدين الماضيين، ما أدى إلى انخفاض قدرات التكرير المحلية بنحو 10%، في ظل تسارع عمليات التخارج من القطاع في أوروبا.

واعتبر أن الأزمة الحالية تمثل جرس إنذار يستدعي وقف هذا الاتجاه وضمان توافر قدرات تكرير كافية ومرنة في أوروبا، سواء في الوقت الراهن أو مستقبلًا، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق فقط بالتنافسية الاقتصادية، بل بالأمن أيضًا، نظرًا إلى المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الخارج.

وأشار إلى أن الشتاء المقبل سيكون صعبًا على المواطنين الأوروبيين والاقتصاد عمومًا، لافتًا إلى أن المفوضية تعمل بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء وقطاع الطاقة للتخفيف من الآثار الفورية لارتفاع الأسعار، بالتوازي مع جهود خفض تكاليف الطاقة بصورة مستدامة.

وقال يورجنسن إن الحوار الذي عُقد مع مصافي التكرير كان مثمرًا، لكنه يمثل خطوة أولى، موضحًا أن العمل سيستمر على المستوى الفني، على أن يُعقد اجتماع جديد مطلع العام المقبل لتقييم التقدم المحرز.

وأضاف أن المفوضية ستعمل على زيادة الإنتاج في منشآت التكرير الأوروبية، مع دراسة المقترحات التي قدمتها الشركات العاملة في القطاع، بهدف خفض أسعار الوقود وتخفيف الأعباء عن المواطنين والشركات على المدى القصير.

وأكد أن الجهود لن تقتصر على معالجة الأزمة الراهنة، بل ستمتد إلى رسم مستقبل قطاع التكرير الأوروبي، باعتباره قطاعًا استراتيجيًا، نظرًا إلى أهمية الديزل ووقود الطائرات لقطاع النقل والاقتصاد بوجه عام وقطاع الدفاع.

وشدد على ضرورة تهيئة بيئة تدعم إنتاج كميات كافية من الوقود محليًا، وتضمن استدامة قطاع التكرير الأوروبي على المدى الطويل بالتوازي مع توجه الاتحاد الأوروبي نحو خفض الانبعاثات الكربونية.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أوضح يورجنسن أن مصافي التكرير والشركات الجديدة في القطاع بحاجة إلى التوسع في إنتاج الوقود الحيوي والوقود الإلكتروني.

وأشار إلى أن إنتاج الوقود السائل المتجدد عوض بالفعل جزءًا من التراجع في قدرات التكرير الأوروبية، مؤكدًا أن إمكانات هذا القطاع كبيرة، وأن زيادة إنتاجه خلال السنوات المقبلة ستساعد على تقليص المخاطر الناجمة عن واردات الوقود.

واختتم بالإعلان عن العمل مع قطاع التكرير على إعداد خارطة طريق مشتركة لتحويل القطاع وتعزيز مساهمته في تحقيق الأهداف الأمنية للاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع طموحاته المناخية.

المفوض الأوروبي أوروبا الاضطرابات الجيوسياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 بعد مضاعفة السعة إلى 100 جيجابايت وموعد التطبيق

أرشيفي

أمطار رعدية غزيرة .. الأرصاد السعودية تحذر سكان 10 مناطق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

تجاوز الـ 56 جنيها.. وهذا أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم

ترشيحاتنا

الصلاة

هل يجوز تأخير الصلاة للانشغال بإنقاذ نفس من الموت؟.. الإفتاء تجيب

الدكتور إبراهيم نجم

الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء: التطرف ليس إفراطًا في التدين بل تدين بلا علم ولا منهج ولا رحمة

أذكار المساء

أذكار المساء.. حصن نفسك مع بداية الليل بأدعية النبي الثابتة

بالصور

نور الزاهد تجمع بين الجرأة والاناقة في إطلالة جديدة

نور الزاهد تجمع بين الجرأة و الاناقة بإطلالتها
نور الزاهد تجمع بين الجرأة و الاناقة بإطلالتها
نور الزاهد تجمع بين الجرأة و الاناقة بإطلالتها

راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى أجواء رومانسية

راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى أجواء رومانسية
راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى أجواء رومانسية
راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى أجواء رومانسية

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي

أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي
أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي
أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي

فيديو

وزير الدفاع ووزير الداخلية

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

المزيد