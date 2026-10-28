بشرتك بتشد بعد غسل الوجه.. علامات تكشف عن طريقة تنظيف غير مناسبة

تشعر بعض النساء بشد في بشرة الوجه بعد غسلها بالماء والغسول، خاصة عند تجفيفها بالمنشفة، وقد تعتقد بعضهن أن هذا الإحساس دليل على النظافة العميقة والتخلص من الدهون الزائدة، لكن الحقيقة أن استمرار الشعور بالشد أو ظهور الجفاف والاحمرار قد يشير إلى أن طريقة تنظيف البشرة غير مناسبة أو أن الغسول المستخدم يسبب تهيجًا للجلد.

وتعتمد العناية الصحيحة بالبشرة على إزالة الأوساخ والعرق والزيوت الزائدة دون الإضرار بالحاجز الطبيعي الذي يحافظ على رطوبتها ويحميها من العوامل الخارجية، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

لماذا تشعرين بشد البشرة بعد غسل الوجه؟

قد يحدث هذا الشعور عندما يفقد الجلد جزءًا من رطوبته، أو عند استخدام غسول قوي يزيل الزيوت الطبيعية التي تساعد على حماية سطح البشرة. كما يمكن أن يؤدي غسل الوجه بالماء الساخن أو فركه بقوة إلى زيادة الجفاف والتهيج.

ولا يعني شد البشرة بالضرورة وجود مشكلة جلدية، لكن تكرار الإحساس بعد كل غسلة يستحق الانتباه، خاصة إذا صاحبه تقشر أو احمرار أو حكة.

علامات تكشف أن طريقة تنظيف بشرتك غير مناسبة

1. الشعور بالشد فور الانتهاء من الغسيل

إذا شعرتِ بأن بشرتك مشدودة أو غير مريحة بمجرد غسل وجهك، فقد يكون الغسول قويًا على بشرتك أو غير مناسب لطبيعتها.

وتزداد أهمية هذه العلامة إذا استمر الشعور بالشد حتى بعد تجفيف الوجه بلطف، أو إذا أصبحت البشرة تحتاج إلى الترطيب فورًا لتخفيف الانزعاج.

2. ظهور القشور والجفاف حول الأنف والفم

ظهور قشور صغيرة حول الأنف أو الفم، أو ملاحظة خشونة في ملمس الوجه، قد يشير إلى جفاف البشرة أو تهيجها.

وقد تزداد المشكلة عند استخدام الصابون العادي على الوجه، أو غسل البشرة عدة مرات يوميًا، أو الجمع بين الغسول المقشر ومنتجات تحتوي على مكونات فعالة قد تسبب الجفاف.

3. احمرار الوجه بعد استخدام الغسول

إذا لاحظتِ احمرارًا متكررًا بعد غسل الوجه، فقد تكون بشرتك حساسة لأحد مكونات المنتج، أو قد يكون الاحتكاك الشديد والماء الساخن سببًا في تهيجها.

أما إذا صاحب الاحمرار حرقان واضح أو تورم أو حكة مستمرة، فمن الأفضل التوقف عن استخدام المنتج المشتبه به واستشارة طبيب الجلدية عند استمرار الأعراض أو شدتها.

4. الشعور بالحرقان عند وضع المرطب

من العلامات التي تستحق الانتباه أن تشعري بحرقان أو لسع عند وضع مرطب كنتِ تستخدمينه دون مشكلة من قبل.

قد يحدث ذلك عندما يصبح الحاجز الواقي للبشرة متهيجًا أو عندما تتعرض البشرة لمنتجات غير مناسبة. ومع ذلك، فإن الحرقان قد يكون ناتجًا أيضًا عن مكونات المرطب نفسه، لذلك لا ينبغي افتراض أن الغسول هو السبب الوحيد.

5. زيادة لمعان البشرة رغم الشعور بالجفاف

قد تلاحظ صاحبات البشرة الدهنية لمعانًا في الوجه، بالتزامن مع الشعور بالشد أو ظهور مناطق جافة. ولا يعني ذلك بالضرورة أن البشرة تنتج دهونًا أكثر بسبب الغسول، لكنه قد يشير إلى اجتماع الجفاف مع استمرار إفراز الدهون الطبيعية.

وفي هذه الحالة، لا يُنصح باستخدام غسول أقوى أو تكرار الغسيل للتخلص من اللمعان، لأن ذلك قد يزيد التهيج والجفاف.

6. ظهور حكة أو خشونة غير معتادة

قد تكون الحكة أو الخشونة بعد غسل الوجه علامة على تهيج البشرة، خاصة عند تجربة غسول جديد أو استخدام منتجات تحتوي على عطور أو مكونات مقشرة لا تتحملها البشرة.

وإذا استمرت الأعراض رغم التوقف عن المنتج المشتبه به وتبسيط روتين العناية، فمن الأفضل مراجعة طبيب الجلدية لتحديد السبب.

أخطاء شائعة تزيد شد البشرة بعد الغسيل

شد البشرة

هناك عادات يومية قد تجعل البشرة أكثر عرضة للجفاف والتهيج، ومن أبرزها:

غسل الوجه بالماء الساخن بدلًا من الماء الفاتر.

استخدام الصابون القوي أو الغسول الذي يترك البشرة جافة ومشدودة.

فرك الوجه بالليفة أو المنشفة بقوة.

غسل الوجه مرات كثيرة دون حاجة.

استخدام المقشرات يوميًا أو الجمع بين عدة منتجات مقشرة.

إهمال ترطيب البشرة بعد التنظيف.

اختيار الغسول بناءً على نوع البشرة فقط دون الانتباه إلى حساسيتها ومدى تحملها للمنتج.

الطريقة الصحيحة لغسل الوجه دون جفاف

للحفاظ على نظافة البشرة دون الإضرار بحاجزها الطبيعي، يُفضل اتباع خطوات بسيطة.

أولًا، اغسلي وجهك بالماء الفاتر، واختاري غسولًا لطيفًا يناسب طبيعة بشرتك ولا يتركها مشدودة بعد الاستخدام.

ثانيًا، وزعي الغسول بأطراف الأصابع دون فرك قوي، ثم اشطفي الوجه جيدًا وجففيه بالتربيت بمنشفة ناعمة ونظيفة.

ثالثًا، استخدمي مرطبًا مناسبًا بعد الغسيل للمساعدة على الاحتفاظ بالرطوبة. وإذا كانت بشرتك جافة أو حساسة، فاختاري منتجًا لطيفًا خاليًا من العطور قدر الإمكان.

وأخيرًا، تجنبي تجربة عدة منتجات جديدة في وقت واحد، حتى تتمكني من معرفة المنتج الذي قد يسبب التهيج إذا ظهرت أعراض غير معتادة.

متى تحتاجين إلى استشارة طبيب الجلدية؟

إذا استمر الشد والجفاف رغم تغيير الغسول وطريقة التنظيف، أو ظهرت تشققات مؤلمة أو احمرار شديد أو تورم أو حكة مستمرة، فمن الأفضل استشارة طبيب الجلدية. كذلك، فإن ظهور طفح جلدي أو تهيج متكرر بعد استخدام منتجات مختلفة قد يستدعي تقييمًا متخصصاً.