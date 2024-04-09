غير النشا.. 5 وصفات لعمل ماسك الكركديه بطرق مختلفة

تصدر ماسك الكركديه الترند خلال الفترة الماضية حيث يضاف لها النشا المذاب في الماء فقط

وهذا ماسك الكركدية على شهره كبيرة بسبب شكله وفوائده لذا ترغب الكثير من الفتيات في تجربته خلال العيد

ويتميز ماسك الكركديه بالنشا بقدرته على شد البشرة بشكل اساسي فضلا عن النضارة والتفتيح.

ونعرض لكم فيما يلي أهم خمس وصفات بدون النشا لعمل ماسك الكركديه وذلك وفقا لما جاء في موقع بولد سكاي



المكونات الأساسية:

مسحوق الكركديه

ماء

عسل (اختياري)

طرق التحضير:

1. ماسك الكركديه البسيط:

اخلطي 2 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركديه مع 2 ملعقة كبيرة من الماء.

وزعي المزيج على وجهكِ واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهكِ بالماء الدافئ.



2. ماسك الكركديه والعسل:

اخلطي 2 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركديه مع 2 ملعقة كبيرة من الماء و 1 ملعقة صغيرة من العسل.

وزعي المزيج على وجهكِ واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهكِ بالماء الدافئ.



3. ماسك الكركديه والزبادي:

اخلطي 2 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركديه مع 2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

وزعي المزيج على وجهكِ واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهكِ بالماء الدافئ للتخلص من اثار ماسك الكركديه وجففيه سريعا بالمنشفة.



4. ماسك الكركديه والشوفان:

اخلطي 2 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركديه مع 2 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان و 2 ملعقة كبيرة من الماء.

وزعي المزيج على وجهكِ واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهكِ بالماء الدافئ وليس الساخن من ماسك الكركديه



5. ماسك الكركديه والطين الأخضر:

اخلطي 2 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركديه مع 2 ملعقة كبيرة من الطين الأخضر و 2 ملعقة كبيرة من الماء.

وزعي المزيج على وجهكِ واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهكِ بالماء الدافئ.



استخدمي ماسك الكركديه مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.



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فوائد ماسك الكركديه:

يساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

يمنح البشرة مضادات الأكسدة التي تحميها من أضرار الجذور الحرة.

يساعد على تقليل التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

يمنح البشرة الترطيب والنعومة.

يعالج حب الشباب والتهابات البشرة.

