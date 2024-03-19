بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

تعد البسلة الأطعمة التى استخدمت فى غش القهوة وتصدرت الترند بسبب هذا الأمر ولكن مالايعرفه كثيرون أن البسلة تدخل فى غش طعام اخر وتكلفته باهظة.

نشر نشطاء السوشيال ميديا عدة فيديوهات تحويل البسلة لما يعرف بـ الفستق الكذاب وأنه يمكن استخدامه فى الحلويات بعض محال الحلويات تقوم باستخدامه بدلا من المكسرات الحقيقية.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا بشكل كبير مع تلك المنشورات وسط صدمة من أن عدد كبير منهم يمكن أن يكون تعرض لهذا النوع من الغش التجاري ومن أبرز التعليقات “ احنا كل دة بيتضحك علينا”

فستق

ويعد الفستق الكداب هو بديل أرخص بنفس الطعم والرائحة حيث يوضع على البسلة روح الفستق او زيت الفستق ليكسبها نفس النكهة والمذاق.

و طريقة تحويل البسلة الى الفستق تبدأ بغسل البسلة جيدا ثم وضعها في فرن ساخن حتى يتم تحميصها جيدا ثم رش زيت أو روح الفستق و تترك حتى تبرد ويتم وضعها في المطحنة حتى تصبح ناعمة جدا.

وبالرغم من تشابه الفستق الكداب مع الحقيقي فى الشكل والطعم إلا أن كل منهما له تأثير مختلف على الجسم وأكثر شيء يكون واضحا هو زيادة التركيز ووظائف المخ ويظهر بشكل أقوى عند أخد كمية منه وتناولها بدون حلوى.