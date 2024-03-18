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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فتح عنيه .. مضاعفات خطيرة لمرض أحمد رفعت

احمد رفعت
احمد رفعت

تعرض اللاعب أحمد رفعت الرياضي الشهير بفريق مودرن فيوتشر لكرة القدم لأزمة صحية كبيرة خلال الأيام الماضية. 

وسقط اللاعب أحمد رفعت فى الملعب أثناء المباراة بشكل مفاجئ حيث توقف القلب ودخل فى غيبوبة تماما.

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ونقل أحمد رفعت على الفور للسمتشفى وتم حجزه فى غرفه الرعاية المركزة وتصدر تريند السوشيال ميديا.

وكان تقرير المستشفى المتواجد بها اللاعب أحمد رفعت في المستشفى أكد أنه تعرض لسكتة  قلبية بسبب شرب عدد كبير من أكواب القهوة تسببت في زيادة ضربات القلب وتوقفه .

وكانت حالة اللاعب أحمد رفعت حرجة جدا خلال الأيام الماضية وووضع على أجهزة التنفس الصناعي و أجهزة إنعاش القلب. 

ولكن فى الساعات الأخيرة كشف وليد دعبس، رئيس نادي فيوتشر في لقاء تلفزيوني أن هناك تحسن بطيء جدًا فى حالة أحمد رفعت وهو تحت تأثير الأدوية من أجل إعادة الرئة للوضع الطبيعي بسرعة وليس فى غيبوبة وفتح عينيه مؤخرا.

احمد رفعت
احمد رفعت


ووفقا لما جاء فى موقع “ كيلافند كلينك ” تختلف الآثار الجانبية ومضاعفات السكتة القلبية حسب العلاج وقد تشمل:

استفراغ و غثيان.
ضعف.
الدوار.
نزيف.
عدوى.
تلف الأوعية الدموية.
عدم انتظام ضربات القلب.
مشاكل في الكلى .
سكتة دماغية.

السكتة القلبية
السكتة القلبية


متى يحدث تحسن بعد العلاج


بشكل عام، يجب أن تنخفض أعراض الأزمة القلبية مع تلقي العلاج ومن المحتمل أن تعاني من بعض الضعف والتعب المستمر أثناء إقامتك في المستشفى ولعدة أيام بعدها و سيقدم لك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إرشادات بشأن الراحة والأدوية التي يجب تناولها والمزيد.

يختلف التعافي من العلاجات أيضًا اعتمادًا على طريقة العلاج ومتوسط ​​الإقامة في المستشفى بسبب نوبة قلبية يتراوح بين أربعة وخمسة أيام. بشكل عام، توقع البقاء في المستشفى للمدة التالية:

الأدوية فقط: الأشخاص الذين يتلقون الأدوية فقط يبقون في المستشفى في المتوسط ​​حوالي ستة أيام.
PCI: التعافي من PCI أسهل من الجراحة لأنها طريقة أقل تدخلاً لعلاج الأزمة القلبية ويبلغ متوسط ​​مدة الإقامة لـ PCI حوالي أربعة أيام.
CABG: يستغرق التعافي من جراحة تحويل مجرى القلب وقتًا أطول لأنها عملية جراحية كبرى. متوسط ​​مدة الإقامة في CABG هو حوالي ثمانية إلى 12 يومًا.

أحمد رفعت أجهزة التنفس الصناعي أجهزة التنفس السوشيال ميديا التنفس الصناعي التعب المستمر

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