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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نوع خضار رخيص جدا يرفع المناعة .. لن تصدقه

صدى البلد

يعد جهاز المناعة من أهم الأشياء التى تساعد فى حماية الجسم من الأمراض وتجعل الصحة أفضل والبشرة والشعر. 

ووفقا لما جاء فى موقع medicinenet  يساعد البقدونس في تعزيز دفاعات جهاز المناعة بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة، والذي يشمل فيتامينات A وC. 

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يحتوي كوب واحد من البقدونس على ما يقرب من 89% من القيمة اليومية لفيتامين C ةويعزز فيتامين C النشاط الخلوي وصحة الجهاز الهضمي، والتي تساهم جميعها في نظام المناعة الصحي.


تساعد الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الموجودة في البقدونس على تعزيز المناعة والفيتامينات بما في ذلك فيتامين C وفيتامين A وفيتامين K والفولات والنياسين لها تأثيرات مختلفة على جهاز المناعة.


يتفاعل فيتامين أ مباشرة مع الخلايا الليمفاوية أو خلايا الدم البيضاء، مما يؤدي إلى تضخيم عملها ويحتوي الكلوروفيل الموجود في البقدونس على تأثيرات مضادة للبكتيريا والفطريات. 


وفقًا للأبحاث، يحتوي البقدونس على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للبكتيريا، مما يجعله مصدرًا مناسبًا لمجموعة متنوعة من العلاجات المنزلية.

المناعة الجهاز الهضمي العلاجات المنزلية صحة الجهاز الهضمي خلايا الدم البيضاء مضادة للبكتيريا

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