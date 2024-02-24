نوع خضار ب 4 جنيهات بس .. يقلل الوزن ويمنع السرطان

اللفت هو خضراوات جذرية غنية بالعناصر الغذائية ويمكن طهيه بطرق مختلفة وسعره لا يتجاوز الـ 4 جنيهات فى السوق المصري الآن.

إليك 7 فوائد صحية مدعومة بالعلم للفت وفقا لما جاء فى موقع “ هيلثي”:

غني بالفيتامينات والمعادن:

يحتوي اللفت على فيتامينات C و K و B6 وحمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

مضاد للأكسدة:

اللفت يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والكاروتينات التي تحمي من تلف الخلايا.

يدعم صحة الجهاز الهضمي:

اللفت غني بالألياف التي تعزز صحة الأمعاء وتنظم الهضم.

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يساعد على خفض ضغط الدم:

يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم.

يدعم صحة القلب:

يحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب.

يساعد على إنقاص الوزن:

اللفت غني بالألياف ومنخفض السعرات الحرارية، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان:

تُظهر بعض الدراسات أن مضادات الأكسدة الموجودة في اللفت قد تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.