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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نوع خضار ب 4 جنيهات بس .. يقلل الوزن ويمنع السرطان

التخسيس
التخسيس

اللفت هو خضراوات جذرية غنية بالعناصر الغذائية ويمكن طهيه بطرق مختلفة وسعره لا يتجاوز الـ 4 جنيهات فى السوق المصري الآن. 

إليك 7 فوائد صحية مدعومة بالعلم للفت وفقا لما جاء فى موقع “ هيلثي”:

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غني بالفيتامينات والمعادن:
يحتوي اللفت على فيتامينات C و K و B6 وحمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

مضاد للأكسدة:
اللفت يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والكاروتينات التي تحمي من تلف الخلايا.

يدعم صحة الجهاز الهضمي:
اللفت غني بالألياف التي تعزز صحة الأمعاء وتنظم الهضم.

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يساعد على خفض ضغط الدم:
يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم.

يدعم صحة القلب:
يحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب.

يساعد على إنقاص الوزن:
اللفت غني بالألياف ومنخفض السعرات الحرارية، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان:
تُظهر بعض الدراسات أن مضادات الأكسدة الموجودة في اللفت قد تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

اللفت الاصابة بالسرطان الجهاز الهضمي انقاص الوزن خفض ضغط الدم خطر الإصابة بالسرطان دعم صحة القلب منع السرطان

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