نوع خضار ب 4 جنيهات بس .. يقلل الوزن ويمنع السرطان

اللفت هو خضراوات جذرية غنية بالعناصر الغذائية ويمكن طهيه بطرق مختلفة وسعره لا يتجاوز الـ 4 جنيهات فى السوق المصري الآن.
إليك 7 فوائد صحية مدعومة بالعلم للفت وفقا لما جاء فى موقع “ هيلثي”:
غني بالفيتامينات والمعادن:
يحتوي اللفت على فيتامينات C و K و B6 وحمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم.
مضاد للأكسدة:
اللفت يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والكاروتينات التي تحمي من تلف الخلايا.
يدعم صحة الجهاز الهضمي:
اللفت غني بالألياف التي تعزز صحة الأمعاء وتنظم الهضم.
يساعد على خفض ضغط الدم:
يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم.
يدعم صحة القلب:
يحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب.
يساعد على إنقاص الوزن:
اللفت غني بالألياف ومنخفض السعرات الحرارية، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.
قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان:
تُظهر بعض الدراسات أن مضادات الأكسدة الموجودة في اللفت قد تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.