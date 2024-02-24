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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتر قدم فنان شهير.. مركز عالمى يقدم طرق الوقاية من السكر

بتر قدم فنان شهير
بتر قدم فنان شهير

يشتهر الفنان فادي إبراهيم  بأنه من أجمل الممثلين العرب فلم يقتصر على تقديم  الأعمال الفنية داخل بلده لبنان بل شارك فى العديد من الأعمال العربية خاصة المصرية. 

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وأصدرت عائلة الفنان اللبناني فادي إبراهيم، بيان تصف فيه حالته الصحية وكشفت خلاله نقل الفنان فادى إبراهيم إلى العناية المركزة في الأيام الأخيرة وطالبت عائلته كل محبيه والجمهور بالصلاة والدعاء له.


ومنذ شهرين تعرض الفنان اللبناني فادي إبراهيم لمضاعفات مرض السكر الشديدة واضطر الأطباء لـ  بتر ساقه وتحسن قليلا ولكن تدهورت صحته مرة أخرى.

فادى إبراهيم
فادى إبراهيم

ويعد بتر القدم من المضاعفات الشهيرة التى عانى منها عدد كبير من مرضى السكر بل والكثير من المشاهير عانوا مما تعرض له الفنان فادى إبراهيم.

ونعرض لكم فى هذا التقرير كيفية الوقاية من مضاعفات مرض السكر وفقا لما جاء فى موقع مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي

الوقاية من بتر القدم السكري  

افحص قدميك يوميًا للتأكد من عدم وجود جروح أو احمرار أو تورم أو تقرحات أو بثور أو مسامير القدم أو مسامير القدم أو أي تغيير آخر في الجلد أو الأظافر. 

استخدم مرآة إذا كنت لا تستطيع رؤية الجزء السفلي من قدميك، أو اطلب المساعدة من أحد أفراد العائلة.

اغسل قدميك كل يوم بالماء الدافئ ولا تنقع قدميك و جففهما  جيدا ثم ضع المرطب على الجزء العلوي والسفلي، ولكن ليس بين أصابع قدميك حتى لاتصاب بالعدوى.

لا تذهب حافي القدمين أبدًا و قم دائمًا بارتداء الأحذية والجوارب أو النعال، حتى في الداخل، لتجنب الإصابة. تأكد من عدم وجود أي حصى أو أشياء أخرى داخل حذائك وأن البطانة ناعمة.

ارتداء الأحذية التي تناسب بشكل جيد  وللحصول على أفضل ملاءمة، جرب حذاءًا جديدًا في نهاية اليوم عندما تميل قدميك إلى أن تكون أكبر. 

علاقة الحذاء بالقدم السكري
علاقة الحذاء بالقدم السكري

ارتدي حذائك الجديد ببطء، وارتديه لمدة ساعة أو ساعتين يوميًا في البداية حتى يصبح مريحًا تمامًا وارتدي الجوارب دائمًا مع حذائك.

قم بقص أظافر قدميك بشكل مستقيم وقم بتنعيم أي حواف حادة بلطف باستخدام مبرد الأظافر و اطلب من طبيب القدم  تقليم أظافر قدميك إذا كنت لا تستطيع رؤية قدميك أو الوصول إليها.

لا تقم بإزالة مسامير القدم أو مسامير القدم بنفسك ، ولا تستخدم بشكل خاص المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية لإزالتها وقد تحرق بشرتك.

قم بفحص قدميك في كل زيارة للرعاية الصحية وزيارة طبيب القدم الخاص بك كل عام وفي كثير من الأحيان إذا كنت تعاني من تلف الأعصاب لإجراء فحص كامل، والذي سيتضمن التحقق من الشعور وتدفق الدم في قدميك.

حافظ على تدفق الدم ارفع قدميك للأعلى عندما تجلس، وهز أصابع قدميك لبضع دقائق عدة مرات طوال اليوم.

اختر أنشطة صديقة للقدمين مثل المشي أو ركوب الدراجة أو السباحة واستشر طبيبك حول الأنشطة الأفضل بالنسبة لك وأي الأنشطة التي يجب عليك تجنبها.

تأكد من سؤال طبيبك عما يمكنك فعله للحفاظ على صحة القدمين.

فادي_إبراهيم
فادي_إبراهيم

أعمال الفنان فادى إبراهيم 

قدم الفنان فادى إبراهيم مجموعة من الأعمال المصرية واللبنانية منها مسلسل فرقة ناجى عطلة ، والجزء الأول من مسلسل كيد النسا، وتحت الأرض، وأصابع من ذهب، السهام الجارحة ، والسنونو ، والبحث عن صلاح الدين ، ويبقى الإسلام الأمل ، وحكايا الأصمعى وحكاية كل بيت

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