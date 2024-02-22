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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وفاة الدكتور هانى الناظر.. تفاصيل الأيام الأخيرة قبل رحيله

وفاة الدكتور هانى
وفاة الدكتور هانى الناظر

أثار خبر وفاة دكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية، حالة من الحزن الشديد بين نشطاء السوشيال ميديا ومحبيه، سواء من الشخصيات العامة والمواطنين البسطاء.

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تفاصيل معاناته الأخيرة 

قبل وفاة دكتور هانى الناظر بما يقرب من أسبوع، تعرض لو عكة صحية شديدة جدا، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج بسرعة، حيث عانى من نوع خطير من السرطان. 

نشر حينها الدكتور محمد، نجل الدكتور هانى الناظر، بوست على صفحته الشخصية يعلن  فيه عن تدهور حالة والده يطالب فيه المتابعين بالدعاء لوالده.

وقال محمد الناظر، فى منشوره: "الدكتور هاني الناظر للأسف بعد ما كان اتحسن جدا، حالته تدهورت جامد فجأة.. محتاجين دعاءكم".

وبالفعل تفاعل حينها المتابعون ورواد السوشيال ميديا من مصر والعالم العربي بشكل سريع مع منشور الدكتور محمد هانى الناظر عن مرض والده، وانهالت عليه الدعوات بالشفاء والصحة. 

وظل الدكتور هانى الناظر يتلقى علاج السرطان طوال هذه الفترة، ولكن فوجئنا اليوم، الخميس، بإعلان ابنه الدكتور محمد الناظر خبر وفاته على “فيس بوك”.

دكتور هانى الناظر
دكتور هانى الناظر

سبب وفاة دكتور هانى الناظر 

وكان سبب وفاة دكتور هانى الناظر هو إصابته بنوع شديد من السرطان يسمى ليمفومة بيركت، وتلقى حينها العلاج الكيماوي وتعرض لآلام ومتاعب شديدة بسب طبيعة العلاج وكيفية عمله فى الجسم، ولكن بعدها تعافى من المرض وعاد لجمهوره من جديد، ومنذ أسبوع تقريبا تدهورت حالته ونقل للمستشفى، وكانت هذه الوعكة الأخيرة سبب وفاة دكتور هانى الناظر.

أعراض مرض دكتور هانى الناظر 

وذكر موقع healthtree  علامات وأعراض مرض سرطان الليمفاوية بوركيت، وهى:

تورم العقد الليمفاوية: هذه هي العلامة الأولى لسرطان الغدد الليمفاوية في بوركيت، وتتضخم  في الرقبة أو الإبط أو الفخذ، وقد تكون غير مؤلمة.

انتفاخ البطن أو الألم: يؤثر المرض على الأعضاء الموجودة في البطن، ما يسبب التورم أو الألم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الشهية والغثيان والقيء.

الحمى والتعرق الليلي وفقدان الوزن:  الأعراض الجهازية هذه يمكن أن تحدث مع أي نوع من سرطان الغدد الليمفاوية، ومن بينها سرطان الغدد الليمفاوية بوركيت.

التعب: يمكن أن يكون هذا نتيجة لمرض بوركيت نفسه أو أحد الآثار الجانبية للعلاجات.

سهولة الإصابة بالكدمات أو النزيف: يمكن أن يحدث ذلك إذا كان السرطان يؤثر على نخاع العظم و عدد الصفائح الدموية.

ضيق في التنفس أو السعال: يحدث هذا فى حالة انتشار المرض إلى الصدر أو ضغطه على القصبة الهوائية.

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