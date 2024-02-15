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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصل 900 جنيه.. كيف تعرف البن المغشوش من الأصلي

البن
البن

ارتفعت أسعار البن بشكل جنونى فى الفترة الأخيرة حيث وصل سعر كيلو البن السادة 600 جنيه تقريبا وذلك لأقل الأنواع المضمونة المنتشرة فى الأسواق ، بينما وصل أقل  سعر لـ كيلو البن المحوج 700 جنيه وسعر كيلو البن المحوج دوبل فاتح 840 جنيها بينما كان سعر كيلو البن المحوج سوبر فاتح 880 جنيها وبعض الشركات وصل لديها سعر كيلو البن لـ 1000 جنيه.

وهذا الارتفاع الكبير فى أسعار البن دفع بعض التجار ومعدومى الضمير للسعى لكسب أكبر قدر من المال من خلال بيع البن المغشوش بمواد أخرى.

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وإذا كنت ترغب فى معرفة كيف تفرّق بين البن المغشوش والأصلى فنعرض لكم هذه الاختبارات الموثوقة من خلال ما جاء فى موقع: The Spruce Eats

علامات البن الأصلى والمغشوش

فيما يلي بعض الطرق والاختبارات للتمييز بين البن المغشوش والأصلى :

الفحص البصري:

حجم حبيبات البن: حبيبات البن الأصلي تكون متساوية الحجم تقريبًا، بينما حبيبات البن المغشوش تكون غير متساوية، وقد تحتوي على بعض الشوائب مثل الحصى أو الرمل.
لون حبيبات البن: حبيبات البن الأصلي تكون ذات لون بني غامق، بينما حبيبات البن المغشوش تكون ذات لون بني فاتح أو باهت.
لمعان حبيبات البن: حبيبات البن الأصلي تكون ذات لمعان طبيعي، بينما حبيبات البن المغشوش تكون لامعة بشكل غير طبيعي.

علامات البن المغشوش
علامات البن المغشوش


2. اختبار الرائحة:

رائحة البن الأصلي: تتميز برائحة قوية ونفاذة، بينما رائحة البن المغشوش تكون ضعيفة أو غير مميزة.
 

رائحة البن
رائحة البن

3. اختبار الطعم:

طعم البن الأصلي: يتميز بطعم غني ومر، بينما طعم البن المغشوش يكون مرًا بشكل مبالغ فيه أو له طعم غير مرغوب فيه.

معرفة البن المغشوش من المذاق
معرفة البن المغشوش من المذاق


4. اختبار الطفو:

وهو اختبار الماء فقد ضع ملعقة صغيرة من البن في كوب من الماء، إذا طفت حبيبات البن على سطح الماء فهذا يدل على أنه أصلي، بينما إذا غرقت حبيبات البن في قاع الكوب فهذا من علامات البن المغشوش.

اختبارات البن
اختبارات البن


اختبار الزيت: ضع ملعقة صغيرة من البن في كوب من زيت الزيتون، إذا طفت حبيبات البن على سطح الزيت فهذا يدل على أنه أصلي، بينما إذا غرقت حبيبات البن في قاع الكوب فهذا يدل على أن البن مغشوش.


5. اختبار الاحتراق:

اختبار الورق: ضع بعض حبيبات البن على قطعة من الورق وقم بإشعالها، إذا احترقت حبيبات البن بشكل كامل تاركة رمادًا رماديًا فهذا يدل على أنه أصلي، بينما إذا لم تحترق حبيبات البن بشكل كامل أو تركت رمادًا أسود فهذا يدل على أنه مغشوش.

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