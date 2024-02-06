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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أرخص طريقة لعمل صينية البطاطس بطعمها الأصلي.. السر في مكون واحد

صينية البطاطس
صينية البطاطس

تعد طريقة عمل صينية البطاطس بمذاق شهي بدون لحمة أو فراخ بمثابة معادلة صعبة لا تستطيع الكثير من النساء تحقيقها بسهولة 

نعرض لكم طريقة عمل صينية البطاطس من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى.

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مقادير صينية البطاطس:
نصف كيلو بطاطس شرائح
3 فص ثوم
2 ملعقة زيت
2 كوب مرقة “ شوربة”
3 حبات طماطم معصورة
1 حبة بصل كبيرة شرائح
ملح

 فلفل أسود ناعم

طريقة عمل صينية البطاطس:
* شوحي البصل فى السمنة أو الزيت مع رشة ملح ثم نضيف عصير الطماطم ويترك حتى يسبك.
* نضع البطاطس مع الثوم المفروم والشوربة وتدخل صينية البطاطس الفرن للنضج.

صينية البطاطس الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل صينية البطاطس أرخص طريقة طريقة عمل صينية عصير الطماطم

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