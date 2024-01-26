القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

أثار خبر وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، صباح اليوم، حزن عدد كبير من المصريين والعرب

وكان سبب وفاة العامري فاروق وفق ما أعلنه المقربون نزيف في المخ تعرض له في الساعات الاخيرة من حياته

وتعرض العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي لأزمة صحية مؤخرا أدت لدخوله المستشفى وتوقف القلب بشكل مؤقت.

وتمكن الاطباء حينها من إجراء الاسعافات الأولية وإنقاذ حياة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلى لكنه تعرض مؤخرا لنزيف في المخ أدى الى وفاته



ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك فإن نزيف المخ المتسبب فى وفاة العامري فاروق هو حالة طبية خطيرة تحدث عندما يتسرب الدم من الأوعية الدموية في الدماغ ويمكن أن يحدث النزيف داخل الدماغ (ICH) في أي مكان في الدماغ، ويمكن أن يسبب تلفًا شديدًا للأنسجة الدماغية.

وفيما يلي نعرض لكم اهم المعلومات عن أسباب نزيف المخ والدماغ والمضاعفات الخطيرة التي يسببها

أسباب نزيف المخ



ارتفاع ضغط الدم هو السبب الأكثر شيوعًا لنزيف الدماغ.

التشوهات الشريانية الوريدية الدماغية (AVMs) هي مجموعات غير طبيعية من الأوعية الدموية في الدماغ يمكن أن تنفجر وتنزف.

تجلط الدم يمكن أن يسبب انسداد الأوعية الدموية في الدماغ، مما يؤدي إلى النزيف.

الصدمات يمكن أن تتسبب في تمزق الأوعية الدموية في الدماغ.

بعض الأدوية، مثل مضادات التخثر، يمكن أن تزيد من خطر النزيف داخل الدماغ.

الدماغ

تشمل المضاعفات المحتملة لنزيف الدماغ ما يلي:

الوفاة.

العجز الدائم، مثل الشلل أو فقدان البصر أو الكلام.

العدوى.

الصداع المزمن.

الوقاية من نزيف الدماغ

يمكن أن يساعدك اتخاذ بعض الإجراءات على تقليل خطر الإصابة بنزيف الدماغ، بما في ذلك:

التحكم في ضغط الدم.

تجنب التدخين.

تناول نظام غذائي صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

إذا كنت تعاني من أي من أعراض نزيف الدماغ، فمن المهم طلب العناية الطبية على الفور.