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مرأة

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

العامري فاروق
العامري فاروق

 توفي صباح اليوم العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي،  عن عمر يناهز 53 عاما وذلك  بعد صراع  طويل مع المرض.

كشفت إحدى المصادر المقربة أن  العامري فاروق قد  دخل في غيبوية منذ شهرين إثر تعرضه لنزيف في المخ ، وأجرى عدة جراحات .

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معلومات عن مرض العامري فاروق 

 

نزيف المخ هو نوع من السكتات الدماغية التي تسبب نزيفًا في الرأس، بما أن الدما غ لا يستطيع تخزين الأكسجين، فإنه يعتمد على سلسلة من الأوعية الدموية لتزويده بالأكسجين والمواد المغذية. عندما يحدث نزيف في المخ، يسرب الدم من الأوعية الدموية أو ينفجر، يتجمع الدم أو يتجمع داخل الجمجمة والدماغ، وهذا يسبب الضغط على الدماغ، مما يمنع الأكسجين والمواد المغذية من الوصول إلى أنسجة وخلايا المخ.

نزيف المخ شائع بعد السقوط أو الإصابات المؤلمة، كما أنها شائعة أيضًا لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المُدار.

نزيف المخ هو حالة طبية طارئة تهدد الحياة، يستغرق الأمر من ثلاث إلى أربع دقائق فقط حتى تموت خلايا الدماغ إذا لم تحصل على كمية كافية من الأكسجين، يؤدي علاج نزيف الدماغ بسرعة إلى أفضل النتائج.

ما هي أنواع نزيف الدمخ؟
هناك أجزاء كثيرة في الدماغ، لذا فإن مصطلح "نزيف الدماغ" (نزيف داخل الجمجمة) واسع جدًا بالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية، تساعد أنواع نزيف الدماغ مقدم الرعاية الصحية الخاص بك على تحديد مكان حدوث النزيف على وجه التحديد.

هناك منطقتان رئيسيتان للنزيف:

داخل جمجمتك ولكن خارج أنسجة المخ.
داخل أنسجة المخ.
لفهم مكان حدوث كل نوع من أنواع نزيف الدماغ بشكل أفضل، من المفيد معرفة المكونات الموجودة داخل جمجمتك، يحتوي المخ على ثلاث طبقات غشائية (السحايا) بين الجمجمة العظمية وأنسجة المخ. الأغشية الثلاثة هي الأم الجافية، والأم العنكبوتية، والأم الحنون، الغرض من السحايا هو تغطية وحماية دماغك، يمكن أن يحدث النزيف في أي مكان بين هذه الأغشية الثلاثة.

تشمل أنواع نزيف المخ داخل الجمجمة ولكن خارج أنسجة المخ ما يلي:

نزيف فوق الجافية: يحدث هذا النزيف بين عظم الجمجمة وطبقة الغشاء الخارجي، الأم الجافية.
نزيف تحت الجافية: يحدث هذا النزيف بين الأم الجافية والغشاء العنكبوتي.
نزيف تحت العنكبوتية: يحدث هذا النزيف بين الغشاء العنكبوتي والأم الحنون.


هناك نوعان من نزيف الدماغ الذي يحدث داخل أنسجة المخ نفسها:

النزف داخل المخ: يحدث هذا النزيف في الفصوص وجذع الدماغ والمخيخ في دماغك، هذا ينزف في أي مكان داخل أنسجة المخ نفسها.
النزف داخل البطينات: يحدث هذا النزيف في بطينات الدماغ، وهي مناطق محددة من الدماغ (تجاويف) حيث يصنع جسمك السائل النخاعي (السائل الذي يحمي الدماغ والحبل الشوكي).


هل نزيف الدماغ قاتل؟

يمكن أن يكون نزيف الدماغ مهددًا للحياة ويسبب تلفًا دائمًا في الدماغ، تعتمد شدة نزيف الدماغ ونتيجته على سببه، وموقعه داخل جمجمتك، وحجم النزيف، ومقدار الوقت الذي يمر بين النزيف والعلاج، بمجرد أن تموت خلايا الدماغ، فإنها لا تعود. يمكن أن يكون الضرر شديدًا ويؤدي إلى إعاقة جسدية وعقلية وإعاقة وظيفية.

 

المصدر: .clevelandclinic

 

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