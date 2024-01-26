عملية جراحية طارئة| إنجي علي تعلن عن حالة خالد الصاوي الصحية

تصدر الفنان خالد الصاوي، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية كشفت عن تفاصيلها المذيعة إنجي علي.

قالت إنجي علي خلال برنامج "أسرار النجوم"، عبر "نجوم إف إم"، تعرض لظرف طارئ، وهو إجرائه عملية جراحية، نتيجة إصابته خلال تصوير أحد أعماله، للأسف الشديد، راح عمل عملية في بوقه، لأن حاجة حصلتله في السنان أو الفك، مفهمتش قوي لأنه مكنش قادر يتكلم….وهو قالي أنا تعبان قوي".





معلومات عن مرض خالد الصاوي



تشير جراحة الفم إلى أي إجراء جراحي يتم إجراؤه على الأسنان أو لثة أو فك أو هياكل الفم الأخرى، وهذا يشمل عمليات الاستخراج والزرع وترقيع اللثة وجراحات الفك، عادةً ما يتم إجراء جراحة الفم بواسطة جراح الفم والوجه والفكين أو أخصائي أمراض اللثة.

لماذا يتم إجراء جراحة الفم؟

قد تحتاج إلى جراحة الفم لعدد من الأسباب، قد يوصي طبيب الأسنان بذلك إذا كان لديك:

تسوس الأسنان على نطاق واسع.

أسنان مكسورة بشكل سيء.

مرض في اللثة.

أسنان متأثرة.

الأسنان المفقودة.

اضطرابات المفصل الصدغي الفكي (TMD).

فقدان العظام في الفك.

توقف التنفس أثناء النوم.

سرطان الفم.

أمراض الفم الحميدة (كتل أو نتوءات غير سرطانية).



ما الأنواع المختلفة لجراحة الفم؟

هناك عدة أنواع من إجراءات جراحة الفم التي يتم إجراؤها كل عام، تشمل بعض الحالات الأكثر شيوعًا قلع الأسنان، وترقيع عظام الأسنان، وزراعة الأسنان، وجراحة اللثة، وجراحة الفك التصحيحية، وجراحة انقطاع التنفس أثناء النوم، وإصلاح الشفة المشقوقة والحنك.

قلع الأسنان

النوع الأكثر شيوعًا لجراحة الفم هو قلع الأسنان، قد يوصى بإجراء عملية الخلع إذا كنت تعاني من تسوس شديد في الأسنان، أو أمراض اللثة ، أو صدمة الأسنان، أو مضاعفات ضروس العقل، في بعض الأحيان يتم إجراء عمليات قلع الأسنان لإعدادك لأطقم الأسنان أو الأجهزة التعويضية الأخرى.

يفضل معظم أطباء الأسنان الحفاظ على الأسنان الطبيعية عندما يكون ذلك ممكنًا، ولكن في بعض الأحيان يكون قلع الأسنان ضروريًا للحفاظ على صحة الفم بشكل عام، بالإضافة إلى ذلك يوصي العديد من أطباء الأسنان بخلع ضرس العقل كإجراء وقائي لتقليل خطر الإصابة بالتسوس وفقدان العظام ومشاكل أخرى.

زراعة عظام الأسنان

يعد ترقيع عظام الأسنان ضروريًا عند حدوث فقدان العظام في الفك، هناك عدة أسباب وراء حدوث ذلك، عندما تكون أسنانك الطبيعية موجودة، تقوم الجذور بتحفيز الأعصاب في الفك، وهذا يرسل إشارات إلى دماغك لإرسال العناصر الغذائية إلى فكك، مما يبقيه قويًا وصحيًا، إذا فقد السن لبعض الوقت، يمكن أن يحدث تدهور العظام في تلك المنطقة بسبب عدم وجود جذور لتحفيز الأعصاب. يعمل ترقيع عظام الأسنان على استعادة الحجم والكثافة في عظم الفك بحيث يمكن وضع زراعة الأسنان لاحقًا.

في بعض الأحيان، قد يقوم مقدم الخدمة الخاص بك بوضع طعم عظمي أثناء جراحة اللثة، يمكن أن يؤدي مرض اللثة المتقدم إلى تآكل العظام المحيطة بأسنانك، يقلل التطعيم العظمي من القدرة على الحركة ويوفر أساسًا متينًا، مما يحافظ على أسنانك قوية وصحية.

زرع الأسنان

تعتبر زراعة الأسنان على نطاق واسع خيار استبدال الأسنان الأكثر موثوقية والأطول أمدا، يتم دمج هذه الأعمدة الصغيرة الملولبة — المصنوعة من التيتانيوم أو الزركونيا الطبي — في فكك لتحل محل جذور الأسنان المفقودة، بمجرد شفاء الغرسات، يمكن استعادتها باستخدام تيجان الأسنان أو جسور الأسنان أو أطقم الأسنان.

جراحة اللثة

إذا كنت تعاني من التهاب اللثة المعتدل أو الشديد، فقد يوصي أخصائي اللثة بعلاج أمراض اللثة، خلال هذا الإجراء يتم إجراء شقوق على طول خط اللثة ويتم نقل الأنسجة مؤقتًا بعيدًا عن أسنانك. سيقوم الجراح بعد ذلك بتنظيف جذور أسنانك، وإزالة البلاك والبكتيريا التي تراكمت تحت لثتك، وأخيرًا، يتم إعادة وضع أنسجة اللثة وخياطتها في مكانها.

في بعض الأحيان، يمكن أن يحدث انحسار اللثة نتيجة لالتهاب اللثة، في هذه الحالات قد تحتاج إلى ترقيع اللثة، خلال هذا الإجراء، يقوم الجراح بتعزيز منطقة الأنسجة المفقودة بأنسجة مانحة، يمكن أخذ هذا النسيج من سقف فمك أو شراؤه من بنك أنسجة معتمد.

جراحة الفك التصحيحية

تعالج جراحة الفك التصحيحية والتي تسمى أيضًا الجراحة التقويمية، تشوهات الهيكل العظمي في عظام الفك، قد يوصى بهذا الإجراء لتحسين وظيفة المضغ أو تصحيح المحاذاة الخاطئة أو معالجة اختلالات الوجه، تُستخدم جراحة الفك التصحيحية أيضًا لتخفيف الألم الناجم عن خلل المفصل الصدغي الفكي (TMD).

جراحة انقطاع التنفس أثناء النوم

يحدث انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم (OSA) عندما تتراجع الأنسجة الموجودة في الجزء الخلفي من الحلق وتسد مجرى الهواء أثناء النوم، في بعض الأحيان يتم علاج انقطاع التنفس أثناء النوم (OSA) بنجاح بطرق محافظة، مثل العلاج بالأجهزة الفموية أو استخدام جهاز ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP). ومع ذلك، الحالات الشديدة قد تتطلب التدخل الجراحي.

المصدر: .clevelandclinic