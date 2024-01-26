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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ساعة أحمد عز في الرياض تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

أحمد عز
أحمد عز

تدالو مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنان أحمد عز، وذلك خلال مشاركته في حفل توزيع الجوائز joyawards الذي كان مقام في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

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لافت أحمد عز الأنظار في الحفل بإطلالته الراقية و المميزة كالعادة، فهو من النجوم الشباب اللذين يحرصون بمواكبة أحدث صيحات الموضة وهو ما يميزه عن غيره.

ظهرت أحمد عز في  حفل joyawards بالرياض، وهو مرتدي ساعة يد من ماركة Audemars Piguet العالمية، واتسمت الساعة بأنها مصنوعة من  التيتانيوم،  يحتوي محرك الساعة على ٤٠ من الاحجار الكريمة.

قد بلغ سعر ساعة أحمد عز خلال تواجده في الرياض ٢٩،٠٠٠دولار أمريكي، وهو ما أثار ضجة بين متابعيه على السوشيال ميديا.
 

احمد عز
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