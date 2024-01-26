بفستان جرئ.. هيفاء وهبي تثير الجدل في الكويت

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها في الكويت.

تألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة جريئة كما وصفها البعض، حيث ارتدت فستان طويل ذا اكمام طويلة باللون الأسود ونسقت مع تصميم جاكت يشبه البليز اتسم ببعض التطريزات.

انتعلت هيفاء وهبي حذاء ذا كعب عالي، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات الملفتة التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي