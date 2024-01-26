عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان جرئ.. هيفاء وهبي تثير الجدل في الكويت

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها في الكويت.

txt

بعد تنبأها بطلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضي|ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتصريح جديد

txt

منى زكي بفستان قصير في العرض الخاص لفيلم رحلة 404| شاهد

تألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة جريئة كما وصفها البعض، حيث ارتدت فستان طويل ذا اكمام طويلة باللون الأسود ونسقت مع تصميم جاكت يشبه البليز اتسم ببعض التطريزات.

انتعلت هيفاء وهبي حذاء ذا كعب عالي، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات الملفتة التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

 

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي أبنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أجرأ صور الفنانة هيفاء وهبي أحدث أغاني هيفاء وهبي أخت هيفاء وهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوقفوا الشراء فورا| جرام الذهب يقفز 1000 جنيه لهذا السبب

10 درجات كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم وأمطار بهذه المناطق

نانت الفرنسي يعلن عن عروض مغرية لضم مصطفى محمد من الدوري الإنجليزي

قصير فوق الركبة.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بالأردن

تجار الدولار في ورطة.. بشرى سعيدة للمصريين

الأهلي يعلن نجاح جراحة الشناوي فى ألمانيا ويكشف تفاصيل وموعد عودته

لاعب مصري وحيد في قائمة منتخب إفريقيا بعد الدور الأول بكأس الأمم

تحذير عاجل من الأرصاد.. أبرد ليالي طوبة والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة| ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتصريح جديد.. صور صادمة لـ ريهام سعيد قبل وبعد الرجيم

بعد تنبأها بطلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضي|ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتصريح جديد

منى زكي بفستان قصير في العرض الخاص لفيلم رحلة 404| شاهد

كلاكيت 3 مرة.. أمينة خليل تثير الجدل بفساتين مكشوفة الظهر

بلقيس فتحي بفستان جريء في باريس يثير ضجة| سعره خرافي

بعد تشويه وجهها.. صور صادمة لـ ريهام سعيد قبل وبعد الرجيم

ياسمين عبدالعزيز ما سبتنيش لحظة|10 صور رومانسية جمعتها بأحمد العوضي| شاهد

بالجينز الملفت.. شمس الكويتية تثير ضجة بإطلالتها| شاهد

ترشيحاتنا

أزمة في المنتخب.. فيتوريا يبحث عن بديل إمام عاشور أمام الكونغو

شكر خاص لأمريكا.. جالانت وأوستن يناقشان آخر التطورات لإطلاق سراح الرهائن

أجواء شديدة البرودة.. تحذير من حالة الطقس اليوم وانخفاض درجات الحرارة

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

الدفاع عن الأوطان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

من بينها القاهرة.. أمطار تضرب تلك المناطق خلال ساعات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ.. هيفاء وهبي تثير الجدل في الكويت

نشرة المرأة والصحة.. تحذير من شراء البساريا المنتشرة بالأسواق وطريقة لاكتشاف الزبدة المغشوشة

أجرأ الإطلالات.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بدون أدوية.. طبيب يفجر مفاجأة لعلاج جرثومة المعدة

فيديو

آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

ليلى عبد اللطيف تنبأت بعودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. تفاصيل

سقط على رأسه.. تفاصيل إصابة إمام عاشور وموقفه من مباراة مصر والكونغو

أول واحدة عندي في المستشفى.. العوضي يعلق على زيارة ياسمين عبدالعزيز له

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ