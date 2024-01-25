منى زكي بفستان قصير في العرض الخاص لفيلم رحلة 404| شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة مني زكي، وذلك خلال حضورها العرض الخاص لفيلم رحلة 404.

خطفت منى زكي الأنظار في الحفل بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية جمع بين اللون الأبيض و الأسود وذا أكمام مكشوفة ولكن نسقت معه قميص باللون الأبيض.

انتلعت منى زكي بوت طويل للغاية يصل أعلى الركبة و مصنوع من الجلد، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت منى زكي على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدلا على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة الغير مبالغ فيها.

منى زكي