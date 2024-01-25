عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منى زكي بفستان قصير في العرض الخاص لفيلم رحلة 404| شاهد

منى زكي
منى زكي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة مني زكي، وذلك خلال حضورها العرض الخاص لفيلم رحلة 404.

txt

تشبه العروسة.. مي كساب تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

txt

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في JoyAwards بالرياض| شاهد

خطفت منى زكي الأنظار في الحفل بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية جمع بين اللون الأبيض و الأسود وذا أكمام مكشوفة ولكن نسقت معه قميص باللون الأبيض.

انتلعت منى زكي بوت طويل للغاية يصل أعلى الركبة و مصنوع من الجلد، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت منى زكي على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدلا على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة الغير مبالغ فيها.

 

منى زكي
منى زكي
منى زكي
منى زكي
منى زكى أبرز إطلالات منى زكي أداء الفنانة مني زكي أبناء منى زكي وأحمد حلمي أفلام منى زكي اخبار منى زكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاه في المستشفي.. شاهد أول ظهور لياسمين عبدالعزيز خلال زيارتها لأحمد العوضي

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

فيفا يصدم ليفربول| منع صلاح من المشاركة مع الريدز.. وكلوب يحرج اتحاد الكرة

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

بدءا من اليوم الخميس.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء

اتهامات إسرائيل وتأثير أزمة الملاحة على مصر.. السيسي يكشف الحقائق

إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ.. والأهلي يبحث عن بديل الشناوي

موضوعات متعلقة

تشبه العروسة.. مي كساب تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بعد نقل العوضي للمستشفى.. آثار جسدية قد تصل للوفاة بسبب الطلاق

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في JoyAwards بالرياض| شاهد

بإطلالة غير متوقعة| أمينة خليل تفاجئ متابعيها بفستانها في باريس

فستان نادين نجيم في حفل JoyAward يثير ضجة| سعره خرافي

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان منى زكي بحفل JoyAward| شاهد

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

ترشيحاتنا

طارق سليمان: الشناوي يتحمل مسؤولية الهدف الثاني لمنتخب الرأس الأخضر

دفع حياته مقابل توك توك خردة.. تفاصيل مؤلمة في مقت.ل طفل أوسيم

سعر الدولار في البنوك اليوم 25-1-2024

ارتجاج بالمخ|إصابة أفضل لاعب في منتخب مصر قبل لقاء الكونغو..كيف يتصرف فيتوريا؟

دعاء النصف من رجب.. أفضل الكلمات لأجمل شهور العام

حوار| أسباب ارتفاع أسعار الأسماك.. والمصيلحي يكشف عوامل خفضها وزيادة الإنتاج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تنبأها بطلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضي|ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتصريح جديد

منى زكي بفستان قصير في العرض الخاص لفيلم رحلة 404| شاهد

كلاكيت 3 مرة.. أمينة خليل تثير الجدل بفساتين مكشوفة الظهر

أزمة جديدة.. طائرة بوينج تفقد عجلة المقدمة.. شاهد التفاصيل

فيديو

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ