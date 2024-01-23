عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تشبه العروسة.. مي كساب تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

مي كساب
مي كساب

حرصت الفنانة مي كساب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

txt

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان منى زكي بحفل JoyAward| شاهد

txt

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

تألقت مي كساب في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة باللون الأبيض المصنوع من القماش المطرز بالكامل، مما جعلها تشبه العروسة.

وانتعلت مي كساب حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون الفضي مع حقيبد يد صغيرةة الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي كساب على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

مي كساب
مي كساب أحدث أعمال مي كساب أغانى مى كساب إطلالات مي كساب الفنانة مى كساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

موضوعات متعلقة

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان منى زكي بحفل JoyAward| شاهد

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب في JoyAward| شاهد

طريقة عمل بودنج شوكولاتة | بأسهل الخطوات

طريقة عمل صينية فيليه دجاج| جديدة وغير تقليدية

بملابس مكشوفة | رانيا يوسف تثير ضجة بإطلالتها في الرياض

نشرة المرأة والصحة| ليلي عبداللطيف تكشف سرا عن صدق تنبؤاتها.. تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان أصالة في الرياض

ترشيحاتنا

الإعلان عن قوائم ترشيحات الأوسكار لعام 2024.. بث مباشر

هل طلب الميت للطعام في الحلم شيء سيئ .. الإفتاء ترد

استثمارها يصل لـ 3 سنوات.. تعرف على أعلى عائد شهادات ادخار في مصر 2024|وهذا آخر موعد للشراء

انهيار أرضي في الصين يتسبب في مصرع 31 شخصا

رماها من البلكونة.. وصلة تعذيب من أب لصغيرته حتى الموت بالمطرية

القطعة بـ 10 دولارات.. شيف عراقي يفجر مفاجأة بشأن اللحم المزروع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه العروسة.. مي كساب تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بعد نقل العوضي للمستشفى.. آثار جسدية قد تصل للوفاة بسبب الطلاق

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في JoyAwards بالرياض| شاهد

فيديو

أمطار بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة صقيع | فيديو

أسعار الذهب الآن في مصر| شاهد

لها تقدير خاص.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل حلقتها مع الإعلامية هالة سرحان

حالته صعبة.. العوضي في المستشفي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ