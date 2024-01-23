تشبه العروسة.. مي كساب تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة مي كساب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت مي كساب في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة باللون الأبيض المصنوع من القماش المطرز بالكامل، مما جعلها تشبه العروسة.

وانتعلت مي كساب حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون الفضي مع حقيبد يد صغيرةة الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي كساب على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.