تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان منى زكي بحفل JoyAward| شاهد

حرصت الفنانة منى زكي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، صورا جديدة من مشاركتها في حفل JoyAward.



تألقت منى زكي في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأحمر المطرز بالكامل منا زاد من جاذبيتها.

وعلق إيلي حنا، ناقد الموضة على إطلالة مني زكي JoyAwards في السعودية قائلة: "هيدي الاطلالة يلي بقول عنها safe لكن تنقّط اناقة و فخامة!!! احيانا مش غلط نكون safe و نلجأ للستايل الكلاسيكي على شرط يكون الستايل انيق و فخم و راقي… و هيدا الشي ينطبق على اطلالة منى."

تابع: "الفستان جميل ببساطته و فخامته و اللون طالع عليها رائع، اما تنسيقها ال minimal كمّل اللوك و جعله يكون بين افضل الاطلالات.... و طبعا ما ننسى ال attitude الراقية اللي عند منى اللي تحلّي الاطلالة.. شعر مكياج و مجوهرات ولا غلطة.. و بعطي الاطلالة 9/10."

