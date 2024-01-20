بملابس مكشوفة | رانيا يوسف تثير ضجة بإطلالتها في الرياض

حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها في الرياض.

لفتت رانيا يوسف الأنظار في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت توب ذا أكمام مكشوفة كشف عن بطنها و نسقت معه جيب بنفس النقوشات تصل أعلى الركبة.

انتعلت رانيا يوسف حذاء أنيق ذا كعب عال باللون الأبيض مع حقيبة يد متوسطة الحجم بنفس اللون، تزينت بمجموعة من المجوهرات و الأكسسوارات.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا بوسف على خصلات شعرها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان التي كشفت جمال ملامحها.

رانيا يوسف