ناقد موضة يعلق على فساتين نانسي عجرم في ليلة صلاح الشرنوبي

خطفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار مساء يوم الخميس، وذلك خلال إحيائها حفل ليلة صلاح الشرنوبي ضمن فعاليات موسم الرياض.

ظهرت نانسي عجرم في الحفل بإطلالتين حيث ارتدت فستان ميتالك كشف عن رشاقتها ومتناسق مع قوامها أما إطلالتها الثانية ظهرت بفستان طويل ذا أكمام طويلة باللون البنفسجي.

علق ناقد الموضة إيلي حنا، على إطلالة ناسني عجرم الأولي في حفل ليلة صلاح الشرنوبي في السعودية، قائلا:"و اخيييرا نانسي اعتمدت تسريحة شعر مختلفة!!! التسريحة كتير حلوة و كتير لابقتلها و المكياج كمان، يعني شعر و مكياج ولا غلطة،و نانسي من الاشخاص يلي بيلبقلهم يرفعوا شعرهم."

تابع:"نيجي للفستان… الفستان انيق و كلاسي و ال bow حركة حلوة، اوكي فينا نقول الفستان حلو بس اكيد مش "اجمل ما لبسته نانسي في مسيرتها الفنية" و نانسي من الأشخاص يلي الفساتين الضيقة من فوق لتحت ما بتطلع كتير flattering عليها و بيلزمها شي يحدد خصرها اكثر، مع هيك الاطلالة حلوة و تعتبر موفقة و بعطيها 7.75/10."



نانسي عجرم

أما إطلالتها الثانية علق عليها قائلا:"فستان sequin سيمبل و بسيط و لونه حلو و لابقلها (مع اني شخصيا ما بطيق هيدا اللون بالفساتين اللماعة)... الفستان مش سيء بس فيه مشكلة بالجزء العلوي واضحة كتير و كان لازم يتم التعامل معها بشكل مختلف و لبس شي مختلف تحت الفستان (اكيد فهمتوا قصدي)…حبيت كمان الشعر و المكياج و حلو انها عم تعتمد تسريحات جديدة و مكياج جديد،و بعطي الاطلالة 6/10."



