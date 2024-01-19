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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

رجوة زوجة الأمير
رجوة زوجة الأمير الحسين

تألقت الأميرة رجوة الحسين أثناء مرافقتها لزوجها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني خلال الأيام الماضية في أول زيارة رسمية لهما إلى سنغافورة، بمجموعة من الإطلالات المتنوعة.

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علق  شاهين، ناقد الموضة اللبناني، على إطلالات رجوة الحسين خلال تواجدها في سنغافورة، قائلا: "شخصياً اشوف رجوة محتاجة شغل كثير على ستايلها، لليوم ماعندها هوية واضحة بستايلها او لمسة مميزة فيها شخصية رجوة، مثلا الستايل الاول بالفستان الابيض واضح باختيارهم للملابس حابين تبين اقصر كطول وايضاً يغطون النحف او يضيعون هذا الشي وعلى فكرة مو غلط أنا مو قاعد انتقد هو الصح انو يلعبون بالستايل حتى يطلعوها بالصورة الصح بس اشوف مو مهتمين بالمظهر النهائي كيف ممكن يطلع التنساق بجسمها او القطع كيف ممكن تطلع عليها".


وتابع ناقد الموضة:"اكثر شي حبيته بالفستان الابيض اكمامه، واختيار لون الكلاتش كثير طالع بارد مع الابيض، اما الستايل الثاني عاطيها اكبر من عمرها مع الشعر والسترابليز ممكن كان يتنسق بشكل شبابي اكثر".


 

رجوة
رجوة
رجوة
رجوة
رجوة
رجوة
رجوة الأميرة رجوة الحسين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني إطلالات رجوة الحسين

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ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

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