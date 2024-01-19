التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

تصدر خبر طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز من الفنان أحمد العوضي مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية.

نشرت الدكتورة مها العطار، خبيرة طاقة المكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صورا لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي خلال إحتفالهما بأحدي المناسبات مع تورتة تحمل صورة ياسمين عبد العزيز.

علقت مها العطار على الصورة قائلة: "السحر الأسود سبب طلاق ياسمين واحمد، تعددت الأسباب والانفصال واحد، مش شرط حد يعملك سحر، ممكن انت تعمل سحر اسود لنفسك."

أضافت مها العطار: "نعم إهانة صورتك وتدنيسها سحر اسود، حرق صورتك وتشويهها سحر اسود،

قطع صورتك والكتابة عليها سحر اسود، وضع صورتك علي الثلاجة والباب سحر اسود، هذا سبب اول لطلاق ياسمين واحمد وضع صورتهما علي التورتة وتقطيعها والتهامها."

طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي



تابعت: "اما السبب الثاني سحر الوسوسة وهو ما فعلته مدام ليلي بقولها انهما سينفصلا، وتم الاستماع لها ووصول الكلام الي اذنهما وبدأ عقلهما في التفكير وسوسة سحر ، السبب الثالث دخول شخص ثالث من عنصر التنين، عنصر نسائي عمل خيانة بينهما، ابحث عن المرآة الزينة ستعرفها بسهولة لأنها مشهورة، النصيحة لا تفكر في الأشياء السيئة لان عقلك مغناطيس عملاق يجذب كل ما تفكر فيه .. وتفعيل الشر اسهل من الخير، النصيحة الأخرى لا تهين صورتك ابدا ابدا لأنها تحمل بصمتك في الطاقة."