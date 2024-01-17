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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد صدق التنبؤ بطلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضي|تعليق غير متوقع من جمال شعبان

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز خبر أنفصالها من الفنان أحمد العوضي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام.

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كتبت ياسمين عبد العزيز:"تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبينا كل الأحترام و الحب."

قد تنبأت ليلي عبد اللطيف، خبيرة الأبراج في نهاية عام ٢٠٢٣ بطلاق ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي في ٢٠٢٤.

وهذا ما جعل الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، يعلق على خبر إنفصال ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي قائلا:" كذبوا العرافون ولو  صدفوا أحيانا من قبيل المصادفة
و من صدق عرافا لا تقبل صلاته أربعين يوما 
لأنه لا  يعلم الغيب إلا الله."

 

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