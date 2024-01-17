بعد صدق التنبؤ بطلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضي|تعليق غير متوقع من جمال شعبان

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز خبر أنفصالها من الفنان أحمد العوضي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام.

كتبت ياسمين عبد العزيز:"تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبينا كل الأحترام و الحب."

قد تنبأت ليلي عبد اللطيف، خبيرة الأبراج في نهاية عام ٢٠٢٣ بطلاق ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي في ٢٠٢٤.

وهذا ما جعل الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، يعلق على خبر إنفصال ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي قائلا:" كذبوا العرافون ولو صدفوا أحيانا من قبيل المصادفة

و من صدق عرافا لا تقبل صلاته أربعين يوما

لأنه لا يعلم الغيب إلا الله."