تعليق مثير لناقدة فنية على طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

علقت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله على خبر طلاق الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.

وكتبت ماجدة خير الله عبر حسابها علي فيسبوك "اللي بيقوم الصبح عنده شغل ومسؤوليات وبيجري على رزقه وأكل عيشه، مابيهتمش بمين إتجوز ومين طلق".

طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أثار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء الماضي، خاصة أن انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي تم في هدوء وبعد احتفالهما سويا بعيد ميلادها الاثنين الماضي، ولهذا ارتفع بحث الكثير من المستخدمين حول أسباب انفصالهما.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تزوجت من أحمد العوضى عام 2020 واستطاعا تشكيل ثنائية فنية ناحجة خلال السنوات الماضية، بعد العمل سوياً في مسلسل "اللى ملوش كبير" عام 2021 والذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، ليقررا تكرار التجربة مرة أخرى في مسلسل "ضرب نار " العام الماضى 2023.

ولدت ياسمين عبد العزيز في مثل هذا اليوم عام 1980، وبدأت مشوارها من خلال تقديم الإعلانات، حينما كان عمرها 12 عامًا عن طريق صديقة لوالدتها ثم اتجهت للتمثيل بمسلسل «امرأة من زمن الحب».

بعدما تألقت في مسلسل “امرأة من زمن الحب"، في دور الفتاة الشابة خفيفة الظل التي تتمتع بوسامة وجمال وموهبة فنية شديدة، ونالت استحسانا وقبولا من كبار الفنانين حتي وافقت الفنانة القديرة سناء جميل على ان تقف امامها في مسلسل (الرقص علي سلالم متحركة) عام 2002 مع محمود قابيل وسلوي خطاب وميمي جمال.