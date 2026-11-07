قادة الاتحاد الأوروبي يلتقون في دبلن الأسبوع المقبل.. مقترح أمريكي لإقامة ترتيبات أمنية جديدة مع روسيا .. فرق عمل بشأن اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا

مسؤول أوروبي