هاني خليفة: نص طالع نازل خوفني.. وتطبيق هالو خيالي وليس حقيقيًا

كشف المخرج هاني خليفة كواليس تعامله مع نص مسلسل «طالع نازل»، مشيدًا بدقة التفاصيل التي كتبتها سماء عبد الخالق وإنجي القاسم، ومؤكدًا أن العمل كُتب من وجهة نظر المرأة، وهو ما جعله يشعر أحيانًا بالخوف من بعض تفاصيل الانتقام التي تتضمنها الأحداث.

مخرج طالع نازل يحسم الجدل حول تطبيق هالو

وأضاف هاني خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن أغلب تفاصيل العمل كانت مكتوبة بالفعل في النص، وأنه كان يستعين بالكاتبتين عندما يحتار في تنفيذ حركة أو تفصيلة معينة.

وأوضح أنه حاول الحفاظ على النص كما هو، بعدما شعر بالاستمتاع والانبهار عند قراءته، مشيدًا بمهارة الكاتبتين ودقتهما في الكتابة.

وأشار إلى أنه كان يشعر أحيانًا بشيء من الرعب أثناء قراءة بعض التفاصيل، خاصة أن الأحداث تُروى من وجهة نظر نورا، وأن المرأة في القصة تشعر بما يدفعها إلى التمادي في الانتقام، لافتًا إلى أن الانتقام له شهوة، وأن هناك بالفعل تفاصيل في العمل قد تثير الخوف.

هاني خليفة يحسم الجدل حول حقيقة تطبيق «هالو»

وحسم خليفة الجدل حول تطبيق «هالو» الذي ظهر في المسلسل وأثار تساؤلات الجمهور، مؤكدًا أنه لا يوجد تطبيق بهذا الاسم أو بالمواصفات التي ظهرت في الأحداث، ولا يمكن العثور عليه في متاجر التطبيقات.

وأوضح أن هناك تقنيات في الواقع تتيح القيام بأمور مشابهة، لكنه شدد على أن ما قُدم في المسلسل ليس تطبيقًا حقيقيًا، وأن الخطوات التي ظهرت على الشاشة ليست خطوات معتمدة لبرنامج بعينه، كما لا تتضمن رمز الاستجابة السريعة (QR Code).

وأكد أن فريق العمل ابتكر برنامجًا متخيلًا وخطوات درامية لخدمة الأحداث، موضحًا أن هناك أمورًا مشابهة موجودة في الواقع، لكنها لا تعمل بالطريقة أو الاسم اللذين ظهرا في المسلسل.