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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هبوط طائرة ويز إير في قبرص بسلام بعد بلاغ بوجود قنبلة على متنها

هبوط طائرة
هبوط طائرة
أ ش أ

هبطت طائرة تابعة لشركة "ويز إير" قادمة من العاصمة التشيكية براغ إلى قبرص بسلام، اليوم عقب تلقي بلاغ بوجود قنبلة على متنها، دون وقوع إصابات بين الركاب، في أحدث واقعة ضمن سلسلة بلاغات كاذبة بوجود متفجرات تسببت في اضطرابات بحركة الطيران في أنحاء أوروبا خلال الأسبوع الجاري.

ونقلت صحيفة "سايبرس ميل" عن الشرطة قولها إن أجهزة الأمن التشيكية فتشت الطائرة قبل السماح لها بمواصلة رحلتها، فيما جرى اتباع الإجراءات الأمنية المعتادة عند وصولها إلى مطار لارنكا، حيث تم تحويلها إلى مبنى الركاب القديم كإجراء احترازي.

وأضافت مصادر بوزارة الدفاع القبرصية أن مركز التنسيق المشترك للإنقاذ وضع في حالة تأهب تحسبا لأي طارئ، وهو الجهة المسؤولة عن تنسيق عمليات البحث والإنقاذ في حوادث الطيران والملاحة البحرية. ووصلت الرحلة إلى لارنكا في الساعة الثانية وخمس دقائق بعد الظهر، متأخرة 30 دقيقة عن موعدها المقرر.

وأعلنت المتحدثة باسم مطار براغ دينيسا هايتمنكوفا أن تسع رحلات جوية استهدفت بتهديدات مماثلة اليوم، بينها أربع رحلات قادمة من الدنمارك وبريطانيا وإسبانيا، وخمس رحلات مغادرة كانت متجهة إلى قبرص وهولندا ورومانيا وإيطاليا وبريطانيا، مؤكدة أن حركة التشغيل بالمطار ظلت طبيعية ومنتظمة.

وشهدت عدة دول أوروبية خلال الأسبوع الجاري بلاغات مماثلة ما أثر على عشرات الرحلات التجاري، وأسفرت عن تحويل مسارات بعض الطائرات ومرافقة أخرى بمقاتلات عسكرية، دون إعلان أي جهة مسئوليتها عن هذه التهديدات أو تأكيد وجود صلة بينها.

طائرة العاصمة التشيكية قبرص

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