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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«هاجي آخد البوتاجاز كمان».. إعلامية تمازح زوجة صبري غنيم بعد السرقة

فاتن عبد المعبود
فاتن عبد المعبود

سلطت الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، الضوء على واقعة تعرض منزل الكاتب الصحفي صبري غنيم لعملية نصب وسرقة، بعدما دخل شخص إلى المنزل مدعيًا أنه مندوب صيانة، قبل أن يغادر مستوليًا على ديب فريزر ومبلغ 6 آلاف جنيه.

وخلال مداخلة هاتفية مع زوجة الكاتب الصحفي صبري غنيم، ناقشت فاتن عبد المعبود تفاصيل الواقعة، معربة عن دهشتها من وصول عمليات النصب إلى أبواب المنازل، واستغلال ثقة المواطنين في مندوبي الصيانة والخدمات المنزلية.

وفي لفتة طريفة خلال المداخلة، مازحت فاتن عبد المعبود زوجة صبري غنيم، قائلة إنها ستحضر لأخذ البوتاجاز أيضًا، في إشارة ساخرة إلى واقعة النصب الغريبة التي شهدها المنزل، والتي انتهت بخروج المحتال بالديب فريزر و6 آلاف جنيه.

وتساءلت فاتن عبد المعبود عن أمان البيوت المصرية، في ظل هذه الوقائع التي تثير مخاوف المواطنين بشأن دخول أشخاص إلى منازلهم تحت ستار تقديم خدمات الصيانة، مؤكدة أهمية الانتباه والتحقق من هوية مقدمي الخدمات قبل السماح لهم بالدخول.

فاتن عبد المعبود زوجة صبري غنيم صبري غنيم

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