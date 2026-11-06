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قوات التحالف: اعتراض طائرة مسيّرة في منطقة الرياض
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قوات التحالف: اعتراض طائرة مسيّرة في منطقة الرياض

طائرة مسيّرة
طائرة مسيّرة
القسم الخارجي

أعلنت قوات التحالف، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في منطقة الرياض، وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي.

يأتي الإعلان في ظل تصاعد التهديدات الجوية التي تواجه المملكة العربية السعودية، مع تكرار محاولات استهداف مناطق ومنشآت داخل الأراضي السعودية باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ.

ولم يتضمن الإعلان المتاح تفاصيل بشأن مصدر الطائرة المسيّرة أو الجهة التي أطلقتها، كما لم يوضح ما إذا كانت عملية الاعتراض قد أسفرت عن سقوط شظايا أو وقوع أضرار.

كان التحالف قد أعلن في حوادث سابقة اعتراض وتدمير طائرات مسيّرة في مناطق مختلفة من المملكة، بينها الرياض، ضمن الإجراءات الدفاعية لحماية الأجواء والمنشآت الحيوية.

قوات التحالف الرياض طائرة مسيّرة اللواء الركن تركي المالكي التهديدات الجوية المملكة العربية السعودية

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