ترامب: نجري محادثات مع إيران.. ونواصل البحث عن فرص للتوصل إلى اتفاق

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لتفاهم ينهي المواجهة بين البلدين، وسط استمرار التحركات الدبلوماسية والوساطات الإقليمية لتجنب استئناف العمليات العسكرية.

تأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه الاتصالات بين واشنطن وطهران تحركات مكثفة، بمشاركة وسطاء إقليميين، في مقدمتهم قطر، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الملفات العالقة، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية وإعادة فتح مضيق هرمز.

كانت إيران قد قدمت، عبر الوساطة القطرية، مقترحا نوويا إلى الولايات المتحدة، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز» عن مسؤول إيراني، موضحا أن واشنطن تراجع المقترح، بينما تربط طهران استكمال المناقشات بتنفيذ مجموعة من المطالب التي أعلنتها مسبقا، وفقا لـ رويترز.

في المقابل، يدرس ترامب الخيارات المتاحة أمام إدارته، بين مواصلة الضغوط الاقتصادية والعسكرية أو التوصل إلى اتفاق مع طهران، دون استبعاد احتمال استئناف الضربات العسكرية،، وفقا لـ اكسيوس.

وتسعى الوساطات الإقليمية إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وسط مخاوف من انهيار المسار الدبلوماسي وتجدد المواجهات، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على أمن الخليج وأسواق الطاقة والملاحة الدولية.