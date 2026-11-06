لأول مرة.. تعيين مسئول إسرائيلي عضوا باللجنة الاستشارية المستقلة للتدقيق التابعة للأمم المتحدة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتعيين شاي مزراحي، نائب المدير العام ورئيس قسم تدقيق الحكومات المحلية بمكتب مراقب الدولة الإسرائيلي، عضواً في اللجنة الاستشارية المستقلة للتدقيق التابعة للأمم المتحدة، لمدة ثلاث سنوات، ليصبح أول إسرائيلي يشغل هذا المنصب.

وتُعد اللجنة هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقدم المشورة والدعم لها في أداء مهامها الرقابية، لا سيما في مجالات التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والرقابة المالية والحوكمة.

وتتولى اللجنة، ضمن اختصاصاتها، تقييم مدى فاعلية آليات الرقابة والإشراف داخل المنظمة الدولية، إلى جانب تقديم المشورة للجمعية العامة بشأن تعزيز الشفافية والمساءلة وضمان الإدارة الرشيدة لموارد الأمم المتحدة.

ويأتي تعيين مزراحي في إطار تشكيل اللجنة الاستشارية المعنية بمتابعة منظومة الرقابة والتدقيق داخل الأمم المتحدة.