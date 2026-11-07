الخارجية الأمريكية تصدر تحذيرا شديد اللهجة لمواطنيها في الشرق الأوسط

أصدرت الولايات المتحدة تحذيرات أمنية من خلال بعثاتها الدبلوماسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك في القدس، بسبب تصاعد التهديدات من الفصائل اليمنية ومعلومات استخباراتية تشير إلى محاولات إيرانية لاستهداف مسؤولين أمريكيين كبار في المنطقة.

وذكرت الخارجية الأمريكية بحسب تقارير إعلامية ؛ أنه تم نشر التحذيرات أيضًا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين.

كما دعت الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين إلى زيادة يقظتهم والاستعداد لإلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي وتصعيد سريع في القتال.