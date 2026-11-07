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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تصدر تحذيرا شديد اللهجة لمواطنيها في الشرق الأوسط

أمريكا
أمريكا
محمود نوفل

أصدرت الولايات المتحدة تحذيرات أمنية من خلال بعثاتها الدبلوماسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك في القدس، بسبب تصاعد التهديدات من الفصائل اليمنية ومعلومات استخباراتية تشير إلى محاولات إيرانية لاستهداف مسؤولين أمريكيين كبار في المنطقة.

وذكرت الخارجية الأمريكية بحسب تقارير إعلامية ؛ أنه تم نشر التحذيرات أيضًا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين.

 كما  دعت الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين إلى زيادة يقظتهم والاستعداد لإلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي وتصعيد سريع في القتال.

أمريكا إيران قطر السعودية الخارجية الأمريكية

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