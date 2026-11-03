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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تحذر موظفيها ورعاياها من مخاطر أمنية بمطارات السعودية

مطار الملك خالد
مطار الملك خالد
محمد على

حذرت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، موظفيها الحكوميين ورعاياها في السعودية من مخاطر أمنية محتملة في مطارات المملكة، على خلفية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة شنها الحوثيون عليها.

وقالت السفارة الأمريكية في الرياض، في تنبيه أمني نشرته عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الحوثيين "انخرطوا في أعمال عدائية ضد السعودية، شملت هجمات على مطارات مدنية وبنى تحتية حيوية، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين واضطرابات حادة في حركة السفر".

وأضافت أن "هذه الأعمال العدائية قد تتصاعد بسرعة وتتجاوز المنطقة المتأثرة بشكل مباشر".

وأشارت إلى أنه اعتبارا من 23 أكتوبر الماضي، أمرت وزارة الخارجية الأمريكية الموظفين الحكوميين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة السعودية بسبب مخاطر أمنية.

وذكرت السفارة أن موظفي الحكومة الأمريكية العاملين في المملكة باتوا بحاجة إلى تصريح خاص من رئيس البعثة لاستخدام أي مطار في السعودية، عقب الهجمات الأخيرة بالصواريخ والطائرات المسيرة على مطارات بالمملكة.

ودعت المواطنين الأمريكيين إلى الأخذ في الحسبان احتمال تعرض المطارات لهجمات أو إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات واضطراب حركة السفر.

كما أوصتهم بـ"توخي أقصى درجات الحذر" عند استخدام المطارات السعودية، والتحقق مباشرة من شركات الطيران والمطارات بشأن حالة الرحلات قبل التوجه إليها.

يأتي التحذير الأمريكي في ظل تصعيد عسكري متواصل بين السعودية وجماعة الحوثي اليمنية منذ يوليوالماضي، شمل هجمات حوثية على مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة بالمملكة.

والاثنين، قال وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، في منشور عبر "إكس"، إنه بحث هاتفيا مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث "استمرار اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة"، إلى جانب التعاون الدفاعي بين البلدين وجهود خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة.

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