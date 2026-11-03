امتحان مفاجئ.. وزير التعليم يختبر تلاميذ 5 ابتدائي ببني سويف في الحساب ويشيد بحلهم للمسائل

من داخل قرية اهناسيا وتحديدا في مجمع مدارس الشهيد أحمد عبد العظيم الواقع بقرية اهناسيا بمحافظة بني سويف، فوجئ طلاب الصف الخامس الابتدائي بدخول وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، محمد عبد اللطيف الفصل ليتابع معهم مستواهم في التحصيل الدراسي

وإلتف الطلاب حول وزير التربية والتعليم للترحاب به بمجرد دخوله الفصل ، ثم بدأ في حوار وقام الوزير بإختبارهم في عدد من المسائل الحسابية

وطرح الوزير على التلاميذ مسألة حسابية ، وابدى الطلاب قدرة ملحوظة على حل المسألة والإجابة عنها بسرعة ودقة، وهو ما أشاد به الوزير، مثمنًا مستوى الطلاب، كما أشاد بأداء المعلمة وجهودها في تدريس المادة وتنمية المهارات الحسابية لدى الطلاب.

وأجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن، محافظ بني سويف، جولة تفقدية موسعة بعدد من مدارس المحافظة، شملت مدارس إدارتي بني سويف وإهناسيا التعليميتين، وذلك لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والوقوف على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

واستهل الوزير والمحافظ جولتهما بتفقد مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، حيث حرصا على حضور طابور الصباح والاستماع إلى فقرات الإذاعة المدرسية، في إطار متابعة انتظام اليوم الدراسي والأنشطة المدرسية.

وزير التعليم يتفقد الفصول

وعقب ذلك، تفقد الوزير والمحافظ عددًا من الفصول الدراسية بالصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائي، وتابعا مستوى استيعاب الطلاب للمناهج الدراسية ومدى تفاعلهم مع المواد التعليمية والتقييمات.

كما تابع الوزير تنفيذ البرامج العلاجية لمهارات القراءة والكتابة، مؤكدًا ضرورة مواصلة تحقيق الانضباط في تنفيذ هذه البرامج والالتزام بنسب الحضور المقررة، وتكثيف المتابعة المستمرة لمستوى الطلاب الدراسي وانتظام التقييمات، مؤكدًا أن هذه العوامل تمثل ركائز أساسية لتحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، والوقوف على جوانب التميز والاحتياج إلى الدعم لدى كل طالب.

كما تفقد الوزير والمحافظ غرفة المصادر بالمدرسة، حيث التقيا بأحد طلاب الدمج واطلعا على المهارات التي اكتسبها وما تمكن من تعلمه.

وزير التعليم يلتقي بعدد من العمال بالمدرسة

وحرص الوزير، خلال الزيارة، على لقاء عدد من العمال بالمدرسة، للاطمئنان على أحوالهم، تقديرا لدورهم بالمنظومة التعليمية.

وإلتقى الوزير والمحافظ أيضا عددًا من أولياء أمور الطلاب، واستمعا إلى آرائهم واستفساراتهم بشأن العملية التعليمية والتقييمات والمناهج الدراسية، وحرص الوزير على الرد على كافة استفساراتهم، مؤكدًا على الدور المحوري لأولياء الأمور في دعم أبنائهم ومتابعة مستواهم الدراسي، وضرورة تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة، من خلال توفير الرعاية والاهتمام والمتابعة المستمرة للطلاب داخل المنزل، بما يعزز من قدرتهم على التحصيل الدراسي.