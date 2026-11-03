قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيسة سلوفينيا: نعتز بزيارة مصر ونتطلع لتعزيز العلاقات والتنسيق المشترك
تأجيل استئناف سماح السعيد على حبسها شهرا في سب هالة صدقي لـ6 ديسمبر
امتحان مفاجئ.. وزير التعليم يختبر تلاميذ 5 ابتدائي ببني سويف في الحساب ويشيد بحلهم للمسائل
انفجار جديد في إثيوبيا.. 50 ألف يفرون إلى كينيا واشتعال أزمة إنسانية
تراجع سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة.. برشلونة وأستون فيلا في دوري الأبطال الأبرز
الرئيس السيسي: أمن الخليج جزء من الأمن القومي العربي.. وعلى إيران وأمريكا خفض التصعيد
الرئيس السيسي: نعتز بالعلاقات مع سلوفينيا ونتطلع لتطويرها في مختلف المجالات
الرئيس السيسي: لا سلام دائم في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967
محمد صلاح ضمن قائمة أعلى 50 رياضيا أجرا في العالم.. ورونالدو الأول بـ300 مليون دولار
الحرس الثوري: تعرض 3 ناقلات نفط لانفجارات وحرائق شديدة بمضيق هرمز
استنفار أمني في مطار صوفيا.. تهديد بقنبلة يحوّل مسار طائرة قادمة من إسرائيل إلى بلغاريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

امتحان مفاجئ.. وزير التعليم يختبر تلاميذ 5 ابتدائي ببني سويف في الحساب ويشيد بحلهم للمسائل

جولة وزير التربية والتعليم
جولة وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

من داخل قرية اهناسيا وتحديدا في مجمع مدارس الشهيد أحمد عبد العظيم الواقع بقرية اهناسيا بمحافظة بني سويف، فوجئ طلاب الصف الخامس الابتدائي بدخول وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، محمد عبد اللطيف الفصل ليتابع معهم مستواهم في التحصيل الدراسي

وإلتف الطلاب حول وزير التربية والتعليم للترحاب به بمجرد دخوله الفصل ،  ثم بدأ في حوار وقام الوزير بإختبارهم في عدد من المسائل الحسابية

 وطرح الوزير على التلاميذ مسألة حسابية ، وابدى الطلاب قدرة ملحوظة على حل المسألة والإجابة عنها بسرعة ودقة، وهو ما أشاد به الوزير، مثمنًا مستوى الطلاب، كما أشاد بأداء المعلمة وجهودها في تدريس المادة وتنمية المهارات الحسابية لدى الطلاب.

وأجرى  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن، محافظ بني سويف، جولة تفقدية موسعة بعدد من مدارس المحافظة، شملت مدارس إدارتي بني سويف وإهناسيا التعليميتين، وذلك لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والوقوف على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

واستهل الوزير والمحافظ جولتهما بتفقد مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، حيث حرصا على حضور طابور الصباح والاستماع إلى فقرات الإذاعة المدرسية، في إطار متابعة انتظام اليوم الدراسي والأنشطة المدرسية.

وزير التعليم يتفقد الفصول

وعقب ذلك، تفقد الوزير والمحافظ عددًا من الفصول الدراسية بالصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائي، وتابعا مستوى استيعاب الطلاب للمناهج الدراسية ومدى تفاعلهم مع المواد التعليمية والتقييمات.

كما تابع الوزير تنفيذ البرامج العلاجية لمهارات القراءة والكتابة، مؤكدًا ضرورة مواصلة تحقيق الانضباط في تنفيذ هذه البرامج والالتزام بنسب الحضور المقررة، وتكثيف المتابعة المستمرة لمستوى الطلاب الدراسي وانتظام التقييمات، مؤكدًا أن هذه العوامل تمثل ركائز أساسية لتحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، والوقوف على جوانب التميز والاحتياج إلى الدعم لدى كل طالب.

كما تفقد الوزير والمحافظ غرفة المصادر بالمدرسة، حيث التقيا بأحد طلاب الدمج واطلعا على المهارات التي اكتسبها وما تمكن من تعلمه.

 وزير التعليم يلتقي بعدد من العمال بالمدرسة

وحرص الوزير، خلال الزيارة، على لقاء عدد من العمال بالمدرسة، للاطمئنان على أحوالهم، تقديرا لدورهم بالمنظومة التعليمية.

وإلتقى الوزير والمحافظ أيضا عددًا من أولياء أمور الطلاب، واستمعا إلى آرائهم واستفساراتهم بشأن العملية التعليمية والتقييمات والمناهج الدراسية، وحرص الوزير على الرد على كافة استفساراتهم، مؤكدًا على الدور المحوري لأولياء الأمور في دعم أبنائهم ومتابعة مستواهم الدراسي، وضرورة تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة، من خلال توفير الرعاية والاهتمام والمتابعة المستمرة للطلاب داخل المنزل، بما يعزز من قدرتهم على التحصيل الدراسي.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاة الفجر

ماذا يفعل المسلم بعد انتهاء صلاة الفجر؟.. 5 أعمال مستحبة تفتح أبواب الخير والبركة

دار الإفتاء

هل يقبل الله دعاء الزاني وصلاته؟.. الإفتاء توضح الموقف الشرعي

أسعار الدواجن

انخفاض البيض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

إمام عاشور

بيراميدز يرفض ضمه.. أحمد جلال يكشف سيناريو عرض إمام عاشور للبيع في الأهلي

أرشيفية

الدولار بكام.. أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026

الزمالك

مصاريف السكن والإقامة.. 25 ألف جنيه تنهي أزمة يوسف وائل فرنسي في الزمالك

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

تعرضك لمحضر سرقة.. أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

ترشيحاتنا

اضرار الخبز

أبرزها السمنة.. أضرار الإفراط في تناول الخبز على الأطفال

الميني بيتزا

خطوة بخطوة .. طريقة عمل الميني بيتزا

بناء العضلات

احرص على تناولها .. أطعمة تساعد على بناء العضلات

بالصور

فواكه خريفية قد تدعم ضبط سكر الدم.. تعرف على فوائدها

السكري
السكري
السكري

6 فواكه خريفية قد تساعد على ضبط سكر الدم.. تعرف على فوائدها

6 فواكه خريفية قد تساعد على ضبط سكر الدم.. تعرف على فوائدها
6 فواكه خريفية قد تساعد على ضبط سكر الدم.. تعرف على فوائدها
6 فواكه خريفية قد تساعد على ضبط سكر الدم.. تعرف على فوائدها

فستان قصير ونظارة شمسية.. هدى الإتربي بإطلالة سوداء جريئة تخطف الأنظار

هدى الإتربي بإطلالة سوداء جريئة تخطف الأنظار.. فستان قصير ونظارة شمسية
هدى الإتربي بإطلالة سوداء جريئة تخطف الأنظار.. فستان قصير ونظارة شمسية
هدى الإتربي بإطلالة سوداء جريئة تخطف الأنظار.. فستان قصير ونظارة شمسية

لو دخلت شوكة خشب في صباعك؟.. الطريقة الصحيحة لإخراجها دون التهاب

الشوكة الخشبية
الشوكة الخشبية
الشوكة الخشبية

فيديو

فضل شاكر

فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه «نام الليل» من ألبوم «حلم جديد»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامر شقير

سامر شقير يكتب: لماذا اختارت السعودية سنغافورة لتخزين نفطها؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د. محمد عسكر يكتب: احذر.. شاشة منزلك قد تكون أيضًا عرضة للاختراق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

المزيد