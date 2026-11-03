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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اليوان الصيني ينهي أطول موجة مكاسب منذ 30 عاما بعد تحرك للبنك المركزي لتهدئة صعوده

اليوان الصيني ينهي أطول موجة مكاسب منذ 30 عاما بعد تحرك للبنك المركزي لتهدئة صعوده
اليوان الصيني ينهي أطول موجة مكاسب منذ 30 عاما بعد تحرك للبنك المركزي لتهدئة صعوده
أ ش أ

أنهى اليوان الصيني اليوم /الثلاثاء/ أطول سلسلة مكاسب له منذ ثلاثة عقود، بعدما تحرك بنك الشعب الصيني للحد من سرعة ارتفاع العملة عبر مطالبة البنوك بالاحتفاظ بنسبة أكبر من العملات الأجنبية في صورة احتياطيات.

وتراجع اليوان في السوق المحلية بنحو 0.4% ليصل إلى 6.6731 يوان مقابل الدولار، منهيا 13 جلسة متتالية من المكاسب، وهي أطول موجة صعود منذ عام 1996، كما انخفض بالنسبة نفسها تقريبا في التعاملات الخارجية.

وأعلن البنك المركزي رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع النقد الأجنبي لدى المؤسسات المالية بمقدار نقطتين مئويتين، من 4% إلى 6% اعتبارا من 15 نوفمبر، في خطوة تقلص حجم العملات الأجنبية المتاحة للتداول وتساعد على تخفيف ضغوط ارتفاع اليوان.

وقالت سيندي كيونج، الخبيرة الاقتصادية في مجموعة بنك "أو سي بي سي" الصينية، إن الخطوة تستهدف "إبطاء وتيرة ارتفاع اليوان وليس عكس اتجاهه"، مضيفة أنها ترسل إشارة واضحة إلى أن السلطات تسعى إلى منع صعود العملة بسرعة مفرطة.

وارتفع اليوان بأكثر من 4% أمام الدولار منذ بداية العام، متفوقا على معظم العملات الآسيوية، مدعوما بقوة الصادرات وزيادة تحويل الشركات لإيراداتها من العملات الأجنبية إلى اليوان، إلى جانب سماح البنك المركزي بقدر أكبر من قوة العملة.

وقدر محللون أن رفع نسبة الاحتياطي قد يسحب نحو 24 مليار دولار من السيولة المتاحة في سوق النقد الأجنبي. كما حدد البنك المركزي السعر المرجعي اليومي للعملة بأكثر من 600 نقطة أساس أضعف من تقديرات السوق، في أكبر انحراف منذ أوائل سبتمبر، وهو ما اعتبر إشارة إضافية إلى رغبة السلطات في كبح الارتفاع السريع لليوان.

ويأتي التحرك قبيل فترة نهاية العام التي تشهد عادة زيادة مشتريات المصدرين للعملة المحلية لتلبية متطلبات المحاسبة والسيولة قبل عطلة رأس السنة القمرية، وهو ما قد يضيف مزيدا من الدعم الموسمي لليوان خلال الربع الأخير من العام.

اليوان الصيني بنك الشعب الصيني ارتفاع العملة

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