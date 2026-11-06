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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي ينفي استقالته: مستمر مع ترامب حتي نهاية ولايته

ماركو روبيو ـ ترامب
ماركو روبيو ـ ترامب
إلهام عبد العزيز

نفى وزير الخارجية ‌الأمريكي ماركو روبيو يوم الخميس صحة التقارير التي تشير إلى ⁠أنه سيغادر إدارة الرئيس دونالد ترامب من أجل الترشح للرئاسة.

ماركو روبيو ينفي تقارير استقالته


وقال في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز ‌إن ⁠العمل مع ترامب حتى نهاية ولايته "كان دوما خطتي".

وفي سياق متصل، أفادت مجلة فوربس بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يدرس الاستقالة من إدارة الرئيس دونالد ترامب، عقب الهزيمة الكبيرة التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي التي أُجريت الثلاثاء الماضي، فيما يرغب البيت الأبيض في بقائه بمنصبه.


ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج، الخميس، نقلًا عن مصادر لم تسمّها، أجرى روبيو محادثات مع مسؤولين في البيت الأبيض بشأن التنحي عن منصبه.


في المقابل، نفى مكتب روبيو صحة التقرير، إذ وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ديلان جونسون الأنباء بأنها أخبار كاذبة تمامًا، مؤكدًا أن الوزير لم يناقش مغادرة منصبه، وأنه سيواصل العمل في إدارة ترامب.


ويأتي تقرير بلومبرج عقب تقرير سابق نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية، استند أيضًا إلى مصادر مجهولة، أفادت فيه بأن روبيو يفكر في الاستقالة.
 

ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي ترامب انتخابات التجديد النصفي

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