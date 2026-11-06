8 أسلحة آلية و7 كيلو مخدرات.. مصرع القط وشقيقه في معركة أمنية استمرت 4 ساعات بسوهاج

شهدت قرية الصبحة التابعة لمركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، مواجهة أمنية دامية انتهت بمصرع شقيقين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة خلال مأمورية أمنية استهدفت ضبطهما، واستمرت المواجهة نحو 4 ساعات، وأسفرت كذلك عن ضبط ترسانة من الأسلحة النارية وكميات كبيرة من المواد المخدرة.

مواجهة أمنية مع عناصر شديدة الخطورة

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات بشأن تواجد عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بإحدى البؤر الإجرامية بنطاق قرية الصبحة، حيث جرى إعداد مأمورية أمنية مكبرة لاستهدافهما وضبطهما، في ضوء الأحكام القضائية الصادرة بحقهما، والتي تضمنت أحكامًا بالإعدام وأحكامًا أخرى في قضايا جنايات.

وتبين أن المستهدفين هما أحمد هـ، الشهير بـ«القط»، وشقيقه محمود، وينتميان إلى قرية الصوامعة شرق، ومطلوبان على ذمة عدد من القضايا والأحكام القضائية.

جاءت المأمورية تحت إشراف اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد طارق أبو سديرة، رئيس المباحث الجنائية، وبمشاركة عدد من القيادات الأمنية وضباط البحث الجنائي.

وفور وصول القوات إلى موقع البؤرة الإجرامية، بادر العنصران بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما أدى إلى نشوب مواجهة مسلحة استمرت قرابة 4 ساعات، تبادل خلالها الطرفان إطلاق النيران، حتى تمكنت القوات من إحكام سيطرتها على موقع المواجهة.

وأسفرت المأمورية عن مصرع الشقيقين خلال تبادل إطلاق النيران، فيما نجحت القوات في ضبط 8 أسلحة آلية، و7 كيلوجرامات من المواد المخدرة، كانت بحوزتهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وفحص المضبوطات والوقوف على كافة ملابسات المواجهة الأمنية.