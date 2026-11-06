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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سقوط تشكيل عصابي لتجارة الشابو في سوهاج.. ضبط 210 لفافات مخدرات وأسلحة نارية وذخائر

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في توجيه ضربة أمنية جديدة لتجار المواد المخدرة، بعدما تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين، تخصص في الاتجار بمخدر الشابو، وذلك خلال حملة أمنية استهدفت بؤر النشاط الإجرامي بدائرة مركز شرطة سوهاج، وأسفرت عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات وأسلحة نارية وذخائر ومبالغ مالية.

ضبط تشكيل عصابي في سوهاج

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بنجاح حملة أمنية استهدفت عددًا من العناصر الإجرامية المتورطة في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة بدائرة مركز شرطة سوهاج.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط شخصين، هما «خ. أ. ب»، 37 عامًا، و«ح. م. ش»، 41 عامًا، عاطلين، ويقيمان بقرية عرابة أبو دهب، وتبين أن لهما معلومات جنائية، كما عُثر بحوزتهما على ترسانة من الأسلحة والمخدرات.

وبتفتيش المتهمين، عُثر بحوزتهما على بندقية آلية وفرد روسي محلي الصنع، إلى جانب كمية من الذخائر، فضلًا عن 210 لفافات من مخدر الشابو، بلغ وزنها نحو 800 جرام، ومبالغ مالية يُشتبه في كونها من حصيلة نشاطهما الإجرامي، وميزان حساس يُستخدم في وزن المواد المخدرة وتجهيزها للترويج.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة، لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات نشاطهما الإجرامي.

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