انطلاق 3 قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى الجيزة والقليوبية ودمياط

انطلقت، اليوم، الجمعة، 3 قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات الجيزة والقليوبية ودمياط، بمشاركة (٣٠) إمامًا وواعظًا، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

انعقاد 10180 ندوة علمية ضمن برنامج «المنبر الثابت»

وتناولت خطبة الجمعة موضوع «شرف العمل وقيمة الإنتاج»، حيث هدفت إلى ترسيخ قيمة العمل في حياة الفرد والمجتمع، وتعزيز ثقافة الإتقان والإنتاج والاعتماد على الذات، وتشجيع الإقبال على العمل الجاد، وإبراز أهمية دعم المنتج الوطني، وبيان أثر ذلك في بناء الدول وصناعة الحضارة وتحقيق التقدم والازدهار.

وتأتي هذه القوافل ضمن جهود الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز الوعي الديني والوطني، وترسيخ القيم الإيجابية التي تسهم في بناء الإنسان وخدمة المجتمع.

وفي السياق ذاته، تعقد وزارة الأوقاف عدد (10180) ندوة علمية ضمن برنامج «المنبر الثابت» المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٦، وذلك في عدد (2036) مسجدًا بمختلف محافظات الجمهورية.

وتناولت ندوات يوم الثلاثاء الموافق ٣ من نوفمبر ٢٠٢٦ موضوع «أهمية نشر القيم الاجتماعية»، حيث أكدت أهمية ترسيخ القيم النبيلة في المجتمع، وفي مقدمتها التعاون والتراحم والتكافل والتسامح واحترام الآخرين، وبيان أثر هذه القيم في تقوية الروابط الاجتماعية، وتعزيز التماسك المجتمعي، ونشر روح المسئولية المشتركة، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك تسوده المودة والاستقرار.

ويأتي ذلك في إطار التعاون العلمي والدعوي بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، الهادف إلى نشر صحيح الدين، وترسيخ منظومة القيم والأخلاق، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وبناء الوعي الرشيد، بما يسهم في تحقيق الأمن الفكري، وتعزيز التماسك المجتمعي، وبناء الشخصية المصرية الواعية القادرة على الإسهام في صناعة الحضارة.