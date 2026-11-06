قوافل الأوقاف الدعوية تجوب 4 محافظات لترسيخ شرف العمل وقيمة الإنتاج.. صور

سيَّرت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة الموافق 6 من نوفمبر 2026، قوافل دعوية موسعة بمحافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد والسويس، برعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وبإشراف مديري المديريات الإقليمية، وبمشاركة أئمة من ديوان عام الوزارة ومديريات الأوقاف، وذلك في إطار خطة الوزارة لتكثيف الحضور الدعوي الميداني، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي، وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية والأخلاقية.

واستهدفت القوافل تعزيز دور المسجد في بناء الوعي، وترسيخ قيم العمل والإنتاج والإتقان، وتعزيز ثقافة الاعتماد على الذات، والتوعية بأهمية العمل الجاد في نهضة المجتمع وتقدمه، من خلال التواصل المباشر مع المصلين في المساجد المستهدفة بالمحافظات الأربع.

شرف العمل وقيمة الإنتاج

وتناولت خطبة الجمعة موضوع «شرف العمل وقيمة الإنتاج»، مستهدفة ترسيخ قيمة العمل، وتعزيز ثقافة الإتقان والإنتاج والاعتماد على الذات، وتشجيع المنتج الوطني، وإبراز أثر ذلك في بناء الدول وصناعة الحضارة، كما أبرزت مكانة العمل في الإسلام، وأهمية الإخلاص والإتقان في أدائه، ودوره في تحقيق التنمية ونهضة الأوطان.

وتأتي هذه القوافل امتدادًا للبرنامج الدعوي الذي تنفذه وزارة الأوقاف بالمحافظات، دعمًا لرسالة المسجد في بناء الإنسان، وترسيخ صحيح الدين، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي، ونشر ثقافة العمل والإنتاج والإتقان، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وبناء الوطن.