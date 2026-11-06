ضبط 18 شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج بتهمة النصب على المواطنين في المنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط القائمين على إدارة 18 شركة تعمل بدون ترخيص في مجال إلحاق العمالة بالخارج بمحافظة المنوفية، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد على خلاف الحقيقة.

كواليس استهداف المتهمين

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، قيام الشركات بالترويج لنشاطها الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإيهام المواطنين بقدرتها على توفير فرص عمل بالخارج مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وعددهم 18 شخصًا، تبين أن 3 منهم لديهم معلومات جنائية.

وعُثر بحوزتهم على صور ضوئية من جوازات سفر المواطنين، وإعلانات خاصة بالشركات، ودفاتر استلام نقدية، و7 أكلاشيهات خاصة بتلك الشركات، و21 هاتفًا محمولًا، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، بالإضافة إلى 3 أجهزة لاب توب و3 أجهزة كمبيوتر.

وبمواجهتهم، أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.