القبض على قائد سيارة صدم شخصا ولاذ بالفرار في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بالاصطدام بأحد الأشخاص وإصابته، حال سيره بأحد الشوارع بمحافظة الإسكندرية.

كواليس الواقعة

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، ومصاب بشروخ وكدمات متفرقة.

وبسؤاله، أفاد بتضرره من قائد سيارة ملاكي لقيامه بالاصطدام به أثناء سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مينا البصل، ما أسفر عن إصابته، مشيرًا إلى أن قائد السيارة اصطحبه معه بدعوى نقله إلى إحدى المستشفيات، وخلال ذلك أعطاه مبلغًا ماليًا لاستقلال سيارة أخرى لنقله إلى المستشفى، ثم لاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها وقت ارتكاب الواقعة، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.