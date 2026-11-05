مصرع شاب أسفل عجلات قطار بمزلقان الثلاث كباري في سوهاج

لقي شاب مصرعه، اليوم؛ إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة مزلقان الثلاث كباري بنطاق محافظة سوهاج، في حادث مأساوي انتهى بوفاته في الحال متأثرًا بإصاباته.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بأحد الأشخاص بمنطقة مزلقان الثلاث كباري، ووجود حالة وفاة بموقع الحادث.

وعلى الفور، انتقلت الجهات المختصة إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع شاب بعدما صدمه أحد القطارات أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالمنطقة، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته.

وتم التعامل مع موقع الحادث، ونقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى، ووضعه تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعمال التحقيق.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، للوقوف على الظروف والملابسات المحيطة بالحادث، وبيان تفاصيل وقوعه، وتواصل الجهات المختصة فحص الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.